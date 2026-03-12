Thuế TP Hà Nội nói gì về trường hợp người phụ thuộc có 2 mã số thuế?

Tại chương trình “Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2025”, cơ quan thuế đã giải đáp vướng mắc liên quan đến trường hợp người phụ thuộc phát sinh 2 mã số thuế và việc chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế từ ngày 1/7/2025.



Theo đó, người nộp thuế cho biết: Năm 2021, đã đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc là cha/mẹ của người lao động bằng số căn cước công dân và được cấp một mã số thuế người phụ thuộc 10 số, sau đó sử dụng mã này để quyết toán thuế.

Tuy nhiên, khi cập nhật mã số thuế người phụ thuộc vào căn cước công dân, người nộp thuế phát hiện người phụ thuộc có hai mã số thuế: một mã đăng ký theo căn cước công dân và một mã đăng ký theo chứng minh nhân dân, trong đó mã đăng ký theo chứng minh nhân dân đã được đồng bộ với số căn cước công dân.



Từ đó, người nộp thuế băn khoăn cần xử lý thế nào để đồng bộ mã người phụ thuộc đã đăng ký năm 2021 vào căn cước công dân, đồng thời vì sao mã số thuế người phụ thuộc 10 số được đăng ký bằng căn cước công dân trước đây lại chưa được đồng bộ với số căn cước?



Trả lời nội dung này, Thuế thành phố Hà Nội nêu rõ căn cứ pháp lý tại điểm b khoản 1 và khoản 5 Điều 5 Thông tư 86/2024/TT-BTC quy định về cấu trúc mã số thuế dành cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân.



Theo đó: Mã số thuế dành cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân là mã số thuế do cơ quan thuế cấp đối với các trường hợp quy định tại điểm a, đ, e, h khoản 4 Điều này; là số định danh cá nhân do Bộ Công an cấp theo quy định của pháp luật về căn cước đối với trường hợp sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định tại khoản 5 Điều này.



Đồng thời, số định danh cá nhân của công dân Việt Nam do Bộ Công an cấp theo quy định của pháp luật về căn cước là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số được sử dụng thay cho mã số thuế của người nộp thuế là cá nhân, người phụ thuộc quy định tại điểm k, l, n khoản 2 Điều 4 Thông tư này; đồng thời, số định danh cá nhân của người đại diện hộ gia đình, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng được sử dụng thay cho mã số thuế của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng dẫn khoản 2 Điều 38 Thông tư 86/2024/TT-BTC về hiệu lực thi hành, trong đó nêu: Mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh được thực hiện đến hết ngày 30/6/2025. Kể từ ngày 01/7/2025, người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc sử dụng mã số thuế theo quy định tại Điều 35 Luật Quản lý thuế thực hiện sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.



Trên cơ sở đó, Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn người nộp thuế cần rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân để bảo đảm cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên, số căn cước công dân, số định danh đối với cá nhân chưa có căn cước công dân và ngày tháng năm sinh của cá nhân vào dữ liệu của các mã số thuế thuộc phạm vi rà soát, nhằm đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

