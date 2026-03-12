Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quyết toán thuế 5-10 năm một lần, doanh nghiệp chưa hiểu hết luật dẫn đến sai sót tích tụ, bị phạt số tiền quá lớn: Thuế Hà Nội nói gì?

12-03-2026 - 13:52 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Để hạn chế những sai sót trong quá trình kê khai, Thuế Thành phố Hà Nội đã có hướng dẫn tới người nộp thuế.

Sáng 12/3, Thuế Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2025 thông qua việc giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế.

Trên website của cơ quan Thuế, một doanh nghiệp đặt câu hỏi: Hiện nay, các doanh nghiệp như chúng tôi đều mong muốn làm đúng pháp luật về thuế. Tuy nhiên, hiện tại các văn bản pháp lý về thuế chúng tôi chưa lĩnh hội và hiểu hết 1 cách chính xác. Trong khi đó, việc quyết toán thuế 5-10 năm mới tổ chức 1 lần.

Khi đó, các sai sót tích tụ từ năm này qua năm khác dẫn đến doanh nghiệp bị phạt số tiền quá lớn, nhất là các doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi. Tôi xin hỏi, quý cơ quan có biện pháp hay quy trình nào để giải quyết bất cập trên không? Xin cảm ơn.

Với câu hỏi trên, Thuế Thành phố Hà Nội trả lời như sau:

Theo pháp luật về quản lý thuế, người nộp thuế có trách nhiệm khai chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Cơ quan thuế áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế và tiến hành hậu kiểm việc kê khai, nộp thuế của người nộp thuế.

Trong quá trình kê khai, nộp thuế, người nộp thuế có thể liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời nhằm hạn chế những sai sót trong quá trình kê khai, nộp thuế. Ngoài ra, pháp luật quản lý thuế quy định về quyền khai bổ sung hồ sơ khai thuế, trường hợp người nộp thuế phát hiện ra các sai sót trong quá trình kê khai thuế thì kịp thời khai bổ sung theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 29/11/2024.

Hiện nay, cơ quan thuế thực hiện kiểm tra theo hai hình thức là kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quy định tại Điều 110 Luật quản lý thuế số 38/2014/QH14 theo từng trường hợp cụ thể. Do vậy, việc rà soát đối chiếu sổ sách với cơ quan thuế của đơn vị, kính đề nghị đơn vị đối chiếu theo các trường hợp phụ hợp thực tế tại đơn vị để thực hiện cùng cơ quan thuế.

Về Hồ sơ cụ thể, Thuế Thành phố Hà Nội đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn và giải quyết.

