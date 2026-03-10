Tài khoản VietinBank phát sinh giao dịch 5 triệu đồng, Công an làm việc với người đàn ông Phú Thọ

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, ngày 6/3, lực lượng Công an đã tiếp nhận tin trình báo của anh Lê Xuân Định (sinh năm 1979, thường trú tại thôn La Mát, xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) về việc chuyển khoản nhầm 5 triệu đồng vào ngày 25/2.

Tại thư cảm ơn, anh Định cho biết, do nhầm lẫn về thao tác mà bản thân đã chuyển nhầm tiền sang số tài khoản đuôi 065 mở tại ngân hàng VietinBank. Sau khi phát hiện chuyển nhầm, anh Định liên hệ với chủ tài khoản thụ hưởng nhưng không nhận được phản hồi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phạm Ngũ Lão tiến hành xác minh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là Lưu Hoàng Huy (thường trú tại thôn Diễu, xã Tử Du, tỉnh Phú Thọ).

Công an xã Phạm Ngũ Lão đã chủ động liên hệ và phối hợp với Công an xã Tử Du, tỉnh Phú Thọ để làm việc với anh Lưu Hoàng Huy. Tại đây, anh Huy xác nhận trong tài khoản cá nhân có nhận 5 triệu đồng nhưng không rõ nguồn gốc.

Trên cơ sở phối hợp giữa hai đơn vị công an, anh Lưu Hoàng Huy đã được hướng dẫn thực hiện chuyển trả lại toàn bộ số tiền trên cho anh Lê Xuân Định theo đúng quy định.

Sau khi nhận lại được số tiền đã chuyển nhầm, anh Lê Xuân Định bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an xã Phạm Ngũ Lão trong việc giúp người dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.