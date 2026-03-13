Xăng dầu biến động, Công an TPHCM khuyến cáo người dân

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPHCM đang bước vào thời điểm giao mùa, thời tiết bắt đầu nắng nóng, việc tích trữ xăng dầu tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn rất lớn.

Ngày 12-3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM cảnh báo cháy nổ về việc tích trữ xăng dầu.

Người dân đổ xăng tại một cửa hàng xăng dầu.

Trước những biến động của thị trường nhiên liệu, một số người dân có thói quen mua xăng, dầu đựng trong các can, chai nhựa để dự trữ tại nhà.

Dù vậy, TPHCM đang bước vào thời điểm giao mùa, thời tiết bắt đầu nắng nóng, việc tích trữ này tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn rất lớn.

Để bảo đảm an toàn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo người dân và các cơ sở thực hiện nghiêm túc các biện pháp, gồm:

Các biện pháp cần thực hiện ngay

Người dân chỉ nên mua nhiên liệu đổ trực tiếp vào bình chứa của phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại. Tuyệt đối không sử dụng can nhựa, chai thủy tinh để mua và cất giữ xăng dầu tại các khu vực sinh hoạt, hành lang hay lối thoát nạn của gia đình.

Đối với các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh bắt buộc phải dự trữ nhiên liệu để vận hành máy móc, máy phát điện..., cần sử dụng các thùng chứa bằng kim loại chuyên dụng có nắp đậy kín. Khu vực để nhiên liệu phải thông thoáng, bố trí độc lập, cách xa khu vực đun nấu, thiết bị điện và các nguồn sinh lửa, sinh nhiệt.

Hiểu rõ nguy cơ cháy, nổ để chủ động phòng tránh

Người dân cần nắm rõ đặc tính của xăng dầu là bay hơi nhanh. Khi chứa trong các can nhựa thông thường không đảm bảo độ kín, kết hợp với thời tiết nắng nóng làm tăng áp suất, hơi xăng sẽ rất dễ rò rỉ ra ngoài.

Hơi xăng nặng hơn không khí nên thường chìm xuống và tích tụ ở những khu vực thấp, kín gió trong nhà như gầm cầu thang, góc bếp, tầng trệt. Khi không gian này tụ đủ lượng hơi xăng, chỉ cần tiếp xúc với một nguồn nhiệt nhỏ phát sinh từ sinh hoạt như bật/tắt công tắc điện, đánh lửa bếp gas, tàn thuốc lá... sẽ lập tức bắt cháy.

Đám cháy liên quan đến nhiên liệu thường phát triển nhanh, tỏa nhiệt lượng lớn và sinh ra khói độc, dễ dàng chặn lối thoát nạn duy nhất của ngôi nhà.

Ứng dụng công nghệ trong cảnh báo và xử lý sự cố hỏa hoạn

Hiện nay, ứng dụng báo cháy 114 được kết nối đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua tài khoản VNeID. Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân sử dụng ứng dụng để gọi Video trực tiếp, chụp ảnh hiện trường, quay video gửi về Trung tâm thông tin chỉ huy.

Những hình ảnh, video trực quan này kết hợp với tọa độ định vị GPS được gửi tự động sẽ giúp cảnh sát đánh giá chính xác quy mô. Từ đó, người chỉ huy sẽ đưa ra quyết định chính xác, điều động lực lượng chức năng đến đúng vị trí trong thời gian ngắn nhất.

Ngoài ra, theo quy định hiện hành, các cơ sở thuộc diện quản lý bắt buộc phải lắp đặt và duy trì kết nối thiết bị truyền tin báo cháy. Việc vận hành thiết bị này nhằm bảo đảm tính kịp thời, chính xác trong công tác báo tin sự cố.


Theo Anh Vũ

Người Lao Động

