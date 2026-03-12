Bán bánh mì 5.000 - 25.000 đồng, lãi chỉ 10 -15% nhưng mỗi lần xuất hóa đơn điện tử mất 500 đồng, hộ kinh doanh gặp khó: Cục Thuế nói gì?

Thời gian gần đây, Cục thuế đã triển khai việc Giải đáp thuế cho Hộ Kinh Doanh tại “Hội thảo Thực hiện thuế kê khai: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?”. Tại sự kiện, rất nhiều nội dung chi tiết đã được Cục Thuế giải đáp cho hộ kinh doanh.

Tại Hội thảo, một người nộp thuế đặt câu hỏi:

Gia đình chúng tôi kinh doanh và sản xuất bán lẻ bánh mỳ. Đối tượng khách hàng của chúng tôi là các cháu học sinh cấp 1, cấp 2. Đơn hàng các cháu thường mua có giá trị nhỏ, dao động từ 5.000 đồng đến 25.000 đồng. Ngành hàng chúng tôi có lợi nhuận vào khoảng 10 đến 15% doanh thu.

Vậy chưa nói đến thuế, chi phí cho từng lần xuất hoá đơn điện tử là từ 500 đến 1000 đồng cho mỗi đơn hàng như vậy là quá cao, thậm chí cao hơn cả số thuế phải nộp. Gia đình tôi muốn tuân thủ pháp luật, nhưng cái giá của sự tuân thủ đó là hết luôn cả lãi, âm luôn cả vốn. Mà tăng giá thì không được. Vậy bên cơ quan thuế có chính sách dành cụ thể về hóa đơn điện tử dành cho những ngành hàng bán lẻ có doanh thu thấp, số lượng hoá đơn nhiều, đối tượng khách hàng gần như không thể cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ nhưng lại bị vào nhóm bắt buộc phải xuất hoá đơn không?

Về vấn đề này, ﻿Cục Thuế cho biết sẽ nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền xem xét về việc lập hóa đơn đối với bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từng lần có giá trị nhỏ, đồng thời giao cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế tiếp cận các nhà cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử để có thông tin về các gói giải pháp hóa đơn miễn phí.

Phương pháp tính thuế với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh

Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể phương pháp tính thuế với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh.

Cụ thể, tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026, Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Trong đó, Khoản 5, Điều 4, Chương II hướng dẫn cụ thể phương pháp tính thuế với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh.

Phương pháp tính thuế với cá nhân kinh doanh có doanh thu 500 triệu - 3 tỷ đồng/năm

a) Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất nhân (x) doanh thu tính thuế áp dụng đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 03 tỷ đồng.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15;

Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân với cá nhân kinh doanh có doanh thu > 3 tỷ đồng/năm

b) Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất áp dụng đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 03 tỷ đồng và trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 03 tỷ đồng lựa chọn phương pháp này.

Thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ (-) chỉ phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15;

c) Doanh thu, chi phí xác định theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định này;

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu > 3 tỷ đồng/ năm

d) Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 03 tỷ đồng hoặc có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 03 tỷ đồng đang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất thì thực hiện ổn định phương pháp tính thuế trong 02 năm liên tục kể từ năm đầu tiên áp dụng.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 03 tỷ đồng đang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất nhân (x) doanh thu tính thuế, nếu hết năm xác định doanh thu thực tế năm trên 03 tỷ đồng thì từ năm tiếp theo phải chuyển sang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất.

Bên cạnh đó, Điều 5, Chương II của Nghị định cũng quy định doanh thu để xác định thuế thu nhập cá nhân.

Doanh thu xác định thuế thu nhập cá nhân

Doanh thu đối với một số trường hợp được quy định cụ thể như sau:

a) Đối với hoạt động gia công hàng hóa là tiền thu về hoạt động gia công bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa;

b) Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo phương thức trả góp, trả chậm là tiển bán hàng hóa, dịch vụ trả tiền một lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm;

c) Trường hợp giao hàng hóa cho các đại lý là tổng số tiền bán hàng hóa;

d) Trường hợp nhận làm đại lý bán hàng đúng giá quy định của bên giao đại lý là tiền hoa hồng được hưởng theo hợp đồng đại lý;

đ) Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần;

e) Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ khác mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần;

g) Đối với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế;

h) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu, bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị; trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

Thời điểm xác định doanh thu

a) Đối với hoạt động bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá cho người mua;

b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua, trừ các hoạt động cung ứng dịch vụ nêu tại khoản 2 Điều này.