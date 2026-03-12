Thông tin mới về dự án cao tốc dài 155km được Thủ tướng yêu cầu bố trí ngay 500 tỷ đồng

Đồng ý thực hiện Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) theo hình thức đầu tư công

Văn bản nêu, xét đề nghị của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Điện Biên về Dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý giao UBND tỉnh Điện Biên làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án theo hình thức đầu tư công, thay thế nhiệm vụ cơ quan có thẩm quyền đã được giao tại văn bản số 538/TTg-CN ngày 23/6/2022.

Về nguồn vốn đầu tư Dự án, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, tỉnh Điện Biên thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ: "kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng ngân sách của Điện Biên; ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí xây lắp".

UBND tỉnh Điện Biên được giao làm làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1)

UBND tỉnh Điện Biên rà soát kỹ lưỡng, xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan có liên quan khác về tính chính xác của thông tin số liệu của Dự án; hoàn thiện thủ tục đầu tư, chủ động bố trí vốn để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai Dự án bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, không để lãng phí, thất thoát, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Trên cơ sở đó, giao Bộ Tài chính rà soát tổng mức ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí xây lắp, đề xuất nguồn vốn phù hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

Thủ tướng yêu cầu bố trí ngay 500 tỷ đồng để chuẩn bị đầu tư dự án

Trước đó, vào chiều 8/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, UBND tỉnh Điện Biên đã có đề xuất tới Thủ tướng về dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Theo báo cáo, Dự án đầu tư xây dựng Đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang thuộc danh mục các dự án, công trình quan trọng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV hiện đang được tỉnh tích cực, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương có liên quan để hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án.

Tại đây, địa phương đã kiến nghị Thủ tướng quan tâm xem xét giao UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan chủ quản đầu tư dự án đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên theo hình thức đầu tư công, triển khai hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 phù hợp với nội dung văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đồng thời, tỉnh đề xuất ưu tiên bố trí 21.828 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 để thực hiện dự án; đồng thời chấp thuận thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn vượt quá hạn mức theo quy định.

Tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên, Thủ tướng chỉ đạo trước mắt bố trí ngay 500 tỷ đồng để chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên)

Với các kiến nghị trên về cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, tại cuộc họp, Thủ tướng đã đồng ý giao Điện Biên làm cơ quan chủ quản dự án theo hình thức đầu tư công; tỉnh lo giải phóng mặt bằng và tách thành dự án riêng.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính thẩm định về kinh phí xây lắp và tổng dự án, xem xét, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về nguồn vốn ngân sách Trung ương; trước mắt bố trí ngay 500 tỷ đồng từ các nguồn hợp pháp để chuẩn bị đầu tư dự án và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang nằm trong tổng thể tuyến đường bộ cao tốc hướng nối từ thủ đô Hà Nội lên khu vực Tây Bắc. Cao tốc có chiều dài 155km, trong đó địa phận tỉnh Điện Biên có tổng chiều dài 75,3km.

Giai đoạn 1 của dự án sẽ thực hiện đầu tư tuyến phố Mường Thanh với tổng chiều dài 48,3km, tổng mức đầu tư 23.252 tỷ đồng. Giai đoạn 2 của dự án thực hiện đến cửa khẩu Tây Trang với tổng chiều dài 27km, tổng mức đầu tư 8.717 tỷ đồng. Theo thiết kế, đường cao tốc dự kiến nền rộng 22m, bố trí đủ 4 làn xe chạy, dải phân cách, dải an toàn, dải dừng xe khẩn cấp liên tục; vận tốc đạt 80km/h.