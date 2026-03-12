Ngày 15/3, tất cả người dân sẽ chứng kiến một sự kiện quan trọng

Ảnh minh họa

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tại buổi họp báo, báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực HĐBCQG, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc Hội đồng bầu cử quốc gia Tạ Thị Yên trình bày nêu rõ, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử 15/3 đã cơ bản hoàn tất.

Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến độ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để cử tri và Nhân dân cả nước thực hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Hiện, chỉ còn hơn hai ngày nữa là đến ngày bầu cử, công tác chuẩn bị đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cùng các cơ quan Trung ương và địa phương triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến độ theo quy định của pháp luật. Nhiều nội dung quan trọng của quy trình bầu cử đã được hoàn thành sớm hơn so với thời hạn luật định.

Công tác lãnh đạo chỉ đạo bầu cử đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Ở Trung ương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức 02 hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử; 02 hội nghị tập huấn trực tuyến về sử dụng phần mềm bầu cử, 04 phiên họp để chỉ đạo điều hành trong quá trình tổ chức triển khai công tác bầu cử. Các cơ quan đã ban hành đầy đủ 27/27 văn bản hướng dẫn công tác bầu cử theo phân công của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Hội đồng bầu cử Quốc gia và các tiểu ban đã ban hành 31 nghị quyết, 08 kế hoạch và 46 văn bản khai hướng dẫn giải đáp liên quan đến công tác bầu cử bầu cử sớm, qua đó kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng đã tổ chức 03 đợt kiểm tra giám sát tại 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Qua kiểm tra cho thấy các địa phương đã chủ động ban hành 6636 văn bản lãnh đạo chỉ đạo phục vụ công tác bầu cử. Điều này thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Về việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử cũng đã được thực hiện đúng theo quy định. Các địa phương đã hoàn thành việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử theo đúng thành phần, số lượng và thời hạn luật định.

Tính đến nay, cả nước đã thành lập 34 ủy ban bầu cử tỉnh, 3320 Ủy ban bầu cử cấp xã, 182 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 724 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 22.401 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và 72.191 tổ bầu cử. Việc kiện toàn đầy đủ các tổ chức phụ trách bầu cử là cơ sở quan trọng để bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức đúng pháp luật, thống nhất và hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, bảo đảm cơ cấu hợp lý

Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, bảo đảm cơ cấu theo quy định. Đối với đại biểu Quốc hội khóa XVI, tổng số đại biểu được bầu là 500 đại biểu với 864 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,73 người ứng cử cho một đại biểu được bầu, trong đó có bốn người tự ứng cử. Cơ cấu ứng cử viên cơ bản bảo đảm định hướng về đại diện xã hội, cụ thể là phụ nữ 45,37%, dưới 40 tuổi 21,64%, người dân tộc thiểu số 21,76%, người ngoài đảng 7,41%, đại biểu tái cử là 27,31%.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Tổng số đại biểu được bầu là 2552 đại biểu với 4.217 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,65 người ứng cử trên một đại biểu được bầu.

Đối với Hội đồng nhân dân cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 72.611 đại biểu với 120.873 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,66 người ứng cử trên một đại biểu được bầu.

Các số liệu này cho thấy danh sách chính thức những người ứng cử đều bảo đảm số dư theo quy định của luật. Đồng thời đã chú trọng cơ cấu hợp lý giữa đại biểu nữ, đại biểu trẻ và đại biểu người dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cập nhật đến ngày 10/3, cả nước có 78.928.647 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.

Danh sách cử tri được niêm yết công khai từ sớm để nhân dân kiểm tra, đối chiếu theo quy định của pháp luật. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được tổ chức rộng khắp trên cả nước

Ngay sau khi công bố danh sách chính thức những người ứng cử, các địa phương đã đồng loạt ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động.

Theo thống kê sơ bộ của 09 tỉnh, thành phố đã có 10.649 cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức bằng nhiều hình thức bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến. Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng đã tổ chức các hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho người lần đầu ứng cử, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động vận động bầu cử.

Về công tác bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết khiếu nại tố cáo, các lực lượng chức năng đã xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử trên phạm vi toàn quốc, chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Tính đến thời điểm hiện nay, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiếp nhận 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh, trong đó có 27 đơn trùng lặp. Ngay sau khi tiếp nhận, các đơn thư này đã được phân loại và chuyển tới Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo để xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ở địa phương, các ủy ban bầu cử đã tiếp nhận 96 đơn thư chủ yếu liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Các vụ việc cơ bản đã được giải quyết kịp thời theo quy định.

217 khu vực bỏ phiếu tại 11 tỉnh, thành phố tổ chức bỏ phiếu sớm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép 217 khu vực bỏ phiếu tại 11 tỉnh, thành phố tổ chức bỏ phiếu sớm. Tính đến hôm nay, 12/3, đã có 34 khu vực bỏ phiếu tại bốn địa phương gồm An Giang, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương địa bàn đặc thù của tổ chức bỏ phiếu sớm bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.

Có thể khẳng định đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3/2026 đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Kết quả này có được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các cơ quan tổ chức phụ trách bầu cử ở các địa phương trong cả nước.

Trong thời gian còn lại trước ngày bầu cử, các cơ quan và địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng, tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và trật tự xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri cả nước tham gia bầu cử đầy đủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Với sự chuẩn bị tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của đông đảo cử tri và nhân dân, ngày bầu cử 15/3/2026 sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp.