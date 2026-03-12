Xuất hóa đơn bán vàng có buộc phải ghi họ tên, địa chỉ, CCCD của khách hàng không? Thuế Hà Nội giải đáp

Sáng 12/3, Thuế Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2025 thông qua việc giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế.

Trên website của cơ quan Thuế, một doanh nghiệp đặt câu hỏi: Khi xuất hóa đơn cho khách mua vàng, doanh nghiệp có bắt buộc phải ghi đầy đủ thông tin người mua như: họ tên, địa chỉ, số Căn cước công dân (CCCD) hay không? Hiện doanh nghiệp đang sử dụng mẫu hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Trả lời vấn đề này, Thuế TP Hà Nội cho biết, căn cứ các quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 và Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP ban hành ngày 20/3/2025 của Chính phủ.

Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo đúng tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Trường hợp người mua không có mã số thuế thì trên hóa đơn không phải thể hiện mã số thuế người mua. Các trường hợp quy định tại điểm c khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh; hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh; hóa đơn điện tử hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng) thì không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế người mua. Trường hợp người mua cung cấp mã số thuế, số định danh cá nhân thì trên hóa đơn phải thể hiện mã số thuế, số định danh cá nhân.

Đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trên hóa đơn không bắt buộc phải thể hiện đầy đủ tên, địa chỉ, mã số thuế/số định danh cá nhân/số điện thoại của người mua. Doanh nghiệp căn cứ điều khoản trên để thực hiện.

Hồ sơ cụ thể đề nghị Quý doanh nghiệp liên hệ với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn và giải quyết.