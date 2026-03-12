Cục Thuế khuyến cáo hộ kinh doanh làm ngay điều này nếu phát hiện hóa đơn sai tiền, mã số thuế, tên hàng hóa…

Cục Thuế vừa công bố Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành cho hộ kinh doanh. Tài liệu này cung cấp nhiều nội dung liên quan đến kê khai, nộp thuế, các lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử, hoàn thuế…

Cụ thể, trường hợp hóa đơn đã lập sai tên, địa chỉ người mua nhưng không sai mã số thuế người mua và các thông tin khác, hộ kinh doanh không phải lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế mà chỉ thông báo với cơ quan Thuế theo mẫu 04/SS-HĐĐT. Hộ kinh doanh lưu ý cần thông báo cả cho người mua về sai sót này.

Trong trường hợp sai sót khác (sai số tiền, sai số thuế, sai mã số thuế người mua, sai mã số thuế người bán, sai tên hàng hóa dịch vụ…), hộ kinh doanh xử lý bằng cách lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế.

Theo cơ quan thuế, trong trường hợp này, tùy vào mức độ sai sót và chọn điều chỉnh/thay thế (sai ít chọn điều chỉnh, sai nhiều chọn thay thế). Hóa đơn điều chỉnh/thay thế ghi rõ điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày...tháng... năm

- Nếu người mua là doanh nghiệp, tổ chức hoặc hộ kinh doanh thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận.

- Nếu người mua là cá nhân thì người bán cần thông báo cho người mua (hoặc qua website người bán)

- Nếu sai cùng một người mua với nhiều hóa đơn trong cùng tháng: có thể lập một hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế và đính kèm bảng kê.

Một số trường hợp đặc thù khác:

- Khách trả lại hàng: Cần lập hóa đơn điều chỉnh ghi âm với giá trị mà khách trả lại.

- Chiết khấu thương mại trong trường hợp lập riêng 1 hóa đơn chiết khấu thương mại: Cần lập hóa đơn ghi âm, kèm bảng kê hóa đơn cần điều chỉnh

- Cơ quan nhà nước thanh quyết toán dẫn đến thay đổi giá trị: Cần lập hóa đơn điều chỉnh ghi âm (nếu giảm); ghi dương (nếu tăng)

Cục Thuế cũng lưu ý không có quy định về việc hủy hóa đơn đã lập sai. Hộ kinh doanh cần định kỳ, thường xuyên tra cứu dữ liệu hóa đơn đầu vào để quản trị rủi ro trong các tình huống:

- Người bán bị cơ quan thuế ban hành thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh. Vì vậy hộ kinh doanh lưu ý không làm ăn với các đối tác không chấp hành quy định về thuế.

- Phát hiện doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh khác xuất khống hóa đơn cho mình (không phát sinh mua bán nhưng vẫn có hóa đơn). Lúc này, hộ kinh doanh cần thông báo cho cơ quan quản lý để xử lý.



