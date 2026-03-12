Người cho thuê bất động sản lưu ý: Cục Thuế hướng dẫn cách kê khai, nộp thuế theo chính sách thuế mới

Cục Thuế vừa thông tin về cách xác định nghĩa vụ thuế, phương thức kê khai và nộp thuế đối với cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản. Nội dung được tổng hợp trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành cho cá nhân, hộ kinh doanh.

Doanh thu cho thuê bất động sản chịu thuế GTGT và TNCN

Theo hướng dẫn , cá nhân cho thuê bất động sản phải thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo doanh thu từ hoạt động cho thuê.

Cụ thể, thuế GTGT được tính bằng 5% doanh thu, trong khi thuế TNCN được tính theo công thức: (doanh thu năm – 500 triệu đồng) x 5%.

Trong quá trình xác định thu nhập chịu thuế TNCN, cá nhân được trừ 500 triệu đồng vào doanh thu tính thuế mỗi năm.

Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê, mức trừ 500 triệu đồng được áp dụng đối với một hoặc một số hợp đồng cho thuê do cá nhân lựa chọn, nhưng tổng mức được trừ không quá 500 triệu đồng mỗi năm đối với tất cả các hợp đồng.

Nếu hợp đồng được lựa chọn chưa sử dụng hết mức trừ 500 triệu đồng, cá nhân có thể tiếp tục lựa chọn các hợp đồng cho thuê khác để áp dụng phần doanh thu được trừ cho đến khi đạt đủ mức 500 triệu đồng.

Đối với trường hợp hợp đồng thuê có quy định bên thuê kê khai và nộp thuế thay, nội dung này cần được ghi rõ trong hợp đồng cho thuê bất động sản, bao gồm trách nhiệm khai thay, nộp thay thuế và số tiền được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Nơi nộp hồ sơ và thời hạn kê khai thuế

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, cá nhân cho thuê bất động sản nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê.

Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê trên cùng địa bàn một tỉnh, thành phố hoặc ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, người nộp thuế có thể kê khai tổng hợp chung trên một hồ sơ khai thuế và lựa chọn một cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để nộp hồ sơ. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp tổ chức đi thuê thực hiện khai thuế và nộp thuế thay.

Về kỳ khai thuế, cá nhân trực tiếp khai thuế có thể lựa chọn:

Khai thuế 2 lần/năm, lần thứ nhất chậm nhất vào ngày 31/7, lần thứ hai chậm nhất vào ngày 31/1 của năm tiếp theo; hoặc

Khai thuế 1 lần/năm, chậm nhất vào ngày 31/1 của năm tiếp theo.

Trong trường hợp bên đi thuê là người khai thuế và nộp thuế thay, việc khai thuế được thực hiện theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán. Nếu trong năm phát sinh nhiều lần thanh toán thì thực hiện kê khai theo tháng.

Về hồ sơ khai thuế, trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế gồm tờ khai mẫu số 01/DBS và phụ lục bảng kê chi tiết bất động sản mẫu số 01/BK-BDS. Nếu bên đi thuê là người khai thuế, nộp thuế thay thì sử dụng tờ khai mẫu số 01/TCKT và phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân cho thuê bất động sản mẫu số 02/BK-KTBDS.

Phương thức khai thuế và nộp thuế

Cục Thuế khuyến khích người nộp thuế thực hiện khai thuế bằng phương thức điện tử.

Đối với các trường hợp đặc biệt như người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc diện bảo trợ xã hội hoặc cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu không thể thực hiện giao dịch điện tử thì có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Việc nộp thuế được thực hiện theo từng địa điểm có bất động sản cho thuê.

Người nộp thuế có thể nộp thuế bằng phương thức điện tử thông qua hệ thống thông tin quản lý thuế, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước hoặc các dịch vụ thanh toán điện tử của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán có kết nối với hệ thống của cơ quan thuế.

Ngoài ra, người nộp thuế cũng có thể nộp trực tiếp tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan quản lý thuế hoặc các tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu.

Trường hợp khoản thuế phải nộp đã được cơ quan thuế cấp mã định danh khoản phải nộp, cá nhân và hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp này.