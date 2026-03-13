Lọt ‘mắt xanh’ đại bàng Trung Quốc, tỉnh sát vách Hà Nội đón dòng vốn 3,5 tỷ USD: Tình hình kinh tế tỉnh ra sao?

Tập đoàn xây dựng Trung Quốc dự kiến đầu tư 3,5 tỷ USD vào Bắc Ninh

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh, chiều 10/3, ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dự lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Xây dựng tỉnh và Tập đoàn Xây dựng Tô Thương (Trung Quốc).

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Thái Bình Dương, Tô Thương tại lễ ký kết.

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập Tập đoàn Thái Bình Dương, Tập đoàn Đại Tây Dương và Tập đoàn Tô Thương, đã giới thiệu Tập đoàn Tô Thương là doanh nghiệp quốc tế lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều năm liền nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Nhà sáng lập Tập đoàn Tô Thương cho biết, trong thời gian tới, tập đoàn dự kiến tổng quy mô đầu tư tại Bắc Ninh trong vòng 5 năm sẽ không thấp hơn 3,5 tỷ USD.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn Tô Thương đối với môi trường đầu tư tại Bắc Ninh. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh hoan nghênh việc Tập đoàn Xây dựng Tô Thương dự kiến mở công ty con tại Việt Nam và nghiên cứu đầu tư tại Bắc Ninh với quy mô khoảng 3,5 tỷ USD trong thời gian tới.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế của Bắc Ninh nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước

Theo Thống kê tỉnh Bắc Ninh, trong năm 2025, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Trong đó, xét về tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), địa phương đứng thứ 5 cả nước và nằm trong nhóm 6 tỉnh, thành phố tăng trưởng hai con số, với mức 10,27%. Quy mô GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt trên 522 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, GRDP bình quân ước đạt 5,852 USD, cao gấp 1,16 lần bình quân chung.

Thu hút đầu tư trong năm qua tại Bắc Ninh cũng đạt kết quả nổi bật, khi toàn tỉnh ước thu hút 18,6 tỷ USD vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Riêng về FDI, địa phương hiện đứng thứ 3 cả nước, với 5,69 tỷ USD.

Tổng vốn FDI tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025. (Nguồn số liệu: Cục Đầu tư nước ngoài)

Cũng theo Thống kê tỉnh Bắc Ninh, trong 2 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã cấp mới 68 dự án (30 dự án trong nước, 38 dự án FDI) và điều chỉnh tăng vốn cho 62 lượt dự án với tổng vốn đầu tư quy đổi đạt trên 4,1 tỷ USD, đưa Bắc Ninh trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI.

Trước đó vào chiều 2/2, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp; trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp trong quý IV/2025 và tháng 1/2026.

Tại đây, tỉnh đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 dự án hạ tầng; trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới cho 11 doanh nghiệp FDI và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 13 doanh nghiệp FDI của các nhà đầu tư trong khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1,03 tỷ USD.

Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tập trung tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và phát huy tối đa các nguồn lực, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất. Tỉnh đặt mục tiêu thực hiện 30 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026.

Trong đó, GRDP dự kiến đạt 598.809 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng khoảng 12,5–13%. GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt 6.350 USD.

Năng suất lao động xã hội dự kiến tăng khoảng 10%/năm. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 224.504 tỷ đồng, tương đương 37,5% GRDP.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đặt mục tiêu 212 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 72.350 tỷ đồng, trong khi chi ngân sách địa phương dự kiến 57.145 tỷ đồng.Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 43,6% và đất giao thông đô thị chiếm tối thiểu 25% diện tích đất xây dựng đô thị.