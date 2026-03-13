Thủ tướng vừa nhấn nút dự án trong lĩnh vực "tầm vũ trụ": Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sớm chi hàng trăm tỷ đồng đón đầu

Ngày 13/3, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức khai mạc “Diễn đàn tầm nhìn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản 2026: Hợp tác cho kỷ nguyên mới” và lễ khánh thành công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Tham dự sự kiện có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ITO Naoki cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Trung tâm vũ trụ Việt Nam có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng trên diện tích 9 ha. Dự án gồm các hạng mục như: Trung tâm điều hành; Trung tâm Khai thác và Ứng dụng dữ liệu vệ tinh…

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược tăng cường năng lực và từng bước làm chủ công nghệ vũ trụ của Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, việc khánh thành Trung tâm vũ trụ Việt Nam và tổ chức diễn đàn có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành khoa học và công nghệ vũ trụ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Bảo tàng vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng thời, mở ra một chương hợp tác mới, sâu rộng hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia có trình độ phát triển về khoa học và công nghệ vũ trụ ở mức trung bình khá trong khu vực Đông Nam Á. Sau năm 2030, mục tiêu là từng bước xây dựng năng lực quốc gia tự chủ về công nghệ vệ tinh, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu không gian để giải quyết các vấn đề toàn cầu và phục vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho hoạt động vũ trụ phù hợp với điều kiện Việt Nam và thông lệ quốc tế; nghiên cứu, chuẩn bị cơ sở khoa học và thực tiễn để từng bước hoàn thiện khung khổ pháp lý, tiến tới xây dựng Luật vũ trụ.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng ﻿đã thành lập ﻿công ty sản xuất máy bay, vũ trụ

Công ty CP Vinspace được thành lập từ tháng 11/2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup nắm giữ 71% vốn công ty này.

Tập đoàn Vingroup là cổ đông lớn thứ hai của VinSpace, sở hữu 19% cổ phần. Số vốn còn lại thuộc về ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, hai người con của ông Vượng.

Công ty CP VinSpace đăng ký hoạt động 6 ngành nghề, gồm: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, sản xuất máy bay - tàu vũ trụ và máy móc liên quan, vận tải hàng hóa hàng không, hoạt động viễn thông vệ tinh, hoạt động viễn thông khác.

Mới đây, công ty này cũng vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Tổng giám đốc là ông Vũ Trọng Thư, sinh năm 1982. Vũ Trọng Thư là một nhân vật nổi bật ở ngành hàng không-vũ trụ tại Việt Nam.

Ông từng là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2011, khi đó còn là Trưởng Phòng Nghiên cứu Không gian (FSpace), Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT, thuộc ĐH FPT.

Ông Thư nổi tiếng cùng dự án vệ tinh siêu nhỏ (CubeSat) F-1 của FPT từng được đưa lên vũ trụ vào năm 2012. Dự án này được sự ủng hộ và giúp đỡ của FPT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Vũ trụ Quốc tế (IAF), Văn phòng các vấn đề vũ trụ Liên hợp quốc (UNOOSA)...

Hiện nhiều đơn vị tuyển dụng tại Việt Nam đang tìm kiếm nhân sự cho VinSpace với giới thiệu VinSpace là công ty công nghệ tiên phong phát triển nền tảng vệ tinh siêu nhỏ CubeSat “Made in Vietnam”.