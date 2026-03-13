2 tỷ người dùng Google Maps sắp trải nghiệm điều chưa từng có: AI biến ứng dụng bản đồ thành người tư vấn dẫn đường

Hơn 2 tỷ người dùng Google Maps trên toàn cầu sắp được trải nghiệm cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử ứng dụng này. Tập đoàn Google vừa công bố việc tích hợp các mô hình AI Gemini vào Google Maps, mang đến những khả năng hoàn toàn mới trong cách người dùng điều hướng và khám phá thế giới xung quanh.

Tính năng đột phá nhất trong lần cập nhật này là 'Ask Maps', cho phép người dùng đặt câu hỏi phức tạp bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì phải tìm kiếm theo từ khóa đơn giản như trước đây. Ví dụ, thay vì gõ 'quán cà phê gần đây', người dùng có thể hỏi 'Điện thoại sắp hết pin - tìm nơi sạc mà không phải xếp hàng chờ ở quán café?' và AI sẽ hiểu được ý định thực sự để đưa ra gợi ý phù hợp.

bạn có thể hỏi Google Maps như nhờ một người tư vấn thông thường

Để có thể trả lời những câu hỏi như vậy, Ask Maps tận dụng kho dữ liệu khổng lồ từ hơn 300 triệu địa điểm và hơn 500 triệu đánh giá từ cộng đồng người dùng trên khắp thế giới. AI Gemini sẽ phân tích toàn bộ thông tin này để đưa ra những gợi ý cá nhân hóa và chính xác nhất cho từng tình huống cụ thể của người dùng.

Ngoài Ask Maps, Google còn giới thiệu tính năng Immersive Navigation - chế độ điều hướng nhập vai với hình ảnh 3D sống động. Công nghệ này tạo ra trải nghiệm trực quan hoàn toàn mới bằng cách hiển thị các tòa nhà trong suốt, cho phép người dùng nhìn xuyên qua để quan sát địa hình, làn đường, đèn giao thông và biển báo dừng phía sau. Điều này giúp người lái xe có cái nhìn toàn diện về tuyến đường trước khi thực sự di chuyển.

Việc tạo ra những hình ảnh 3D chân thực này có được nhờ khả năng phân tích hình ảnh của Gemini AI. Hệ thống sẽ xử lý hàng triệu hình ảnh thực tế từ Street View cùng với ảnh chụp từ trên không để xây dựng hiểu biết không gian chi tiết về từng tuyến đường.

Hiện tại, tính năng Ask Maps đã được triển khai tại Mỹ và Ấn Độ trên cả nền tảng Android và iOS, đồng thời Google cam kết sẽ sớm đưa tính năng này lên phiên bản desktop. Trong khi đó, Immersive Navigation bắt đầu hoạt động tại Mỹ từ hôm nay và sẽ mở rộng ra các thiết bị iOS, Android, CarPlay và Android Auto trong những tháng tới.

Việc tích hợp AI Gemini vào Google Maps không chỉ là một bước tiến về mặt công nghệ mà còn thể hiện tầm nhìn của Google trong việc biến ứng dụng bản đồ truyền thống thành một trợ lý thông minh đa năng, có thể hiểu và phục vụ nhu cầu phức tạp của người dùng trong cuộc sống hàng ngày.

Với hơn 2 tỷ người dùng hàng tháng, Google Maps đã khẳng định vị thế là ứng dụng điều hướng hàng đầu thế giới. Việc tích hợp AI Gemini không chỉ nâng cấp trải nghiệm người dùng mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghệ bản đồ số. Đây có thể sẽ là tiền đề để các ứng dụng tương tự phải đua nhau đổi mới, cuối cùng mang lại lợi ích lớn cho người tiêu dùng toàn cầu.