Cách tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Người dân có thể tích hợp tài khoản an sinh xã hội vào ứng dụng VNeID để nhận chi trả và tra cứu thông tin các chế độ thuận tiện hơn.

BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID nhằm thuận tiện nhận các khoản chi trả và tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội. Việc tích hợp giúp người dân quản lý thông tin và thực hiện các giao dịch liên quan ngay trên điện thoại, giảm thủ tục giấy tờ.

Người dân có thể tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Bộ Công an đang phát triển VNeID trở thành nền tảng số quốc gia, đóng vai trò kết nối người dân với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các dịch vụ công. Ứng dụng liên tục được hoàn thiện, bổ sung nhiều tiện ích thiết thực, trong đó có chức năng chi trả và hỗ trợ người dân thông qua nền tảng định danh điện tử.

Người dân đã có tài khoản ngân hàng và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 có thể tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng này một cách nhanh chóng, thuận tiện. Sau khi tích hợp, thông tin hưởng các chế độ an sinh xã hội sẽ được đồng bộ, giúp việc nhận chi trả và tra cứu thông tin dễ dàng hơn.

Các bước thực hiện tích hợp:

Bước 1: Đăng nhập vào app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội"

Bước 2: Chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội", nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

Bước 3: Nhập mật khẩu VNeID 6 số

Bước 4: Người dùng nhập đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó tích chọn "Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…" và nhấn "Tiếp tục". Hệ thống sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo cho đến khi hoàn tất.

Bước 5: Bấm "Gửi thông tin": Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

BHXH Việt Nam cho biết việc triển khai các tiện ích an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời giúp người dân tiếp cận dịch vụ công và thụ hưởng các chính sách nhanh chóng, minh bạch, an toàn.

Theo cơ quan này, việc tích hợp các dịch vụ an sinh xã hội trên VNeID cũng là một bước trong lộ trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số trong thời gian tới.

