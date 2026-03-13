89% doanh nghiệp Việt Nam đã dùng AI cho marketing, liệu nhân sự ngành có đối diện làn sóng sa thải lớn?

Dữ liệu mới nhất từ Google cho thấy 83% người dùng Việt Nam đang chủ động học hỏi để nâng cao kỹ năng AI. Ở phía doanh nghiệp, hơn 89% đơn vị đã tích hợp AI vào chiến lược marketing, với gần 80% ứng dụng ở mức độ từ trung bình đến cao.

Tốc độ thích nghi nhanh chóng này vừa là cơ hội, nhưng cũng đồng thời đặt nhân sự ngành Marketing trước một "cuộc thanh lọc" khốc liệt. Khi AI không còn là xu hướng mà đã trở thành tiêu chuẩn vận hành, những người chậm chân sẽ đối mặt với nguy cơ bị đào thải khỏi cuộc chơi sớm hơn bao giờ hết.

Nghịch lý về sự thay thế

Sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một cơn địa chấn trong ngành quảng cáo và truyền thông. Tại các diễn đàn marketing, câu hỏi "Liệu AI có thay thế con người?" không còn là lời cảnh báo xa vời mà đã trở thành nỗi lo hiện hữu.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ của những gã khổng lồ công nghệ như Google, đây không phải cuộc xâm lăng của máy móc, mà là một cuộc "nâng cấp" toàn diện về năng lực cho những ai biết biến AI thành trợ thủ đắc lực.

Trong một buổi thảo luận gần đây, ông Dan Taylor - Phó Chủ tịch mảng Quảng cáo Toàn cầu của Google đã trích dẫn một nhận định đầy sức nặng từ một Giám đốc Marketing (CMO): "Những nhà tiếp thị sẽ không bị AI thay thế, nhưng họ chắc chắn có thể bị thay thế bởi những nhà tiếp thị sử dụng AI hiệu quả hơn những người không sử dụng".

Thực tế cho thấy, các vị trí công việc trong ngành Marketing không mất đi mà đang trải qua một quá trình tiến hóa. Thay vì tiêu tốn hàng giờ cho các tác vụ lặp đi lặp lại như tối ưu hóa từ khóa thủ công hay phân loại báo cáo, nhà tiếp thị giờ đây được giải phóng để tập trung vào các giá trị cao hơn.

Những con số không biết nói dối: Nghiên cứu từ BCG chỉ ra rằng các nhà tiếp thị ứng dụng sâu AI vào quy trình làm việc ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu cao hơn 60% so với nhóm mới bắt đầu. AI không tước đoạt cơ hội, nó chỉ tái định nghĩa lại hiệu quả kinh tế trong kinh doanh.

Theo Phó chủ tịch Taylor, đã đến lúc chúng ta nên chia tay khái niệm marketing là "gõ phím" vận hành chiến dịch. Các công cụ như Ads Advisor trong Google Ads hay Analytics Advisor trong Google Analytics đang thiết lập một tiêu chuẩn mới về "tác nhân AI" (AI agents).

Những cộng sự ảo này đóng vai trò như một quản lý dự án cá nhân hóa, có khả năng phân tích hành vi người dùng sâu sắc, giải thích lý do quảng cáo bị từ chối và tự động đưa ra các đề xuất tối ưu hóa. Mục tiêu cuối cùng rất rõ ràng: Giúp nhà tiếp thị giảm bớt thời gian hands-on keyboard (thao tác thủ công) để dành tâm sức cho việc điều hành chiến lược và phát triển doanh nghiệp. Khi máy móc đã làm tốt phần "việc rườm rà", con người sẽ thực hiện phần "việc tư duy".

Khi AI có thể xử lý hàng tỷ điểm dữ liệu trong chớp mắt và tối ưu hóa kỹ thuật ở mức độ hoàn hảo, thì năng lực độc bản của con người như tư duy chiến lược và ý tưởng sáng tạo chính là "vùng đất an toàn" cuối cùng.

Sức mạnh của một studio lớn giờ đây có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Với các công cụ như Nano Banana Pro hay Veo 3, mỗi cá nhân đều có thể sở hữu năng lực sản xuất của một studio Hollywood ngay trên điện thoại di động. Điều này tạo ra một sân chơi bình đẳng về công nghệ, nhưng lại đẩy áp lực cạnh tranh về phía ý tưởng.

Khi mọi doanh nghiệp đều có quyền truy cập vào các công cụ AI như nhau, ý tưởng sáng tạo đột phá chính là thứ tạo nên khoảng cách giữa một thương hiệu mờ nhạt và một biểu tượng ngành.

Thương hiệu nội thất Castle (Singapore) là một minh chứng điển hình khi cắt giảm được tới 60% chi phí sản xuất hình ảnh nhờ AI. Số tiền tiết kiệm được không chỉ giúp họ tối ưu ngân sách mà còn cho phép họ thử nghiệm hàng loạt ý tưởng mới, điều vốn là rào cản tài chính trước đây.

Dù triển vọng là rất lớn, nhưng chúng ta không thể phớt lờ những mặt trái. Sự phổ cập của AI đồng nghĩa với việc những kỹ năng thực thi cơ bản (grunt work) sẽ không còn giá trị thương lượng trên thị trường lao động. Nhân sự marketing nếu chỉ dừng lại ở mức độ biết sử dụng công cụ để tạo nội dung rập khuôn mà thiếu đi tư duy phản biện sẽ rất dễ bị thay thế bởi các thuật toán tối ưu hơn.

Hơn nữa, ranh giới giữa một chuyên gia marketing và một người biết sử dụng AI đang dần mờ nhạt. Nếu không liên tục nâng cấp khả năng hoạch định chiến lược và thấu hiểu tâm lý khách hàng, những thứ mà AI chỉ có thể mô phỏng chứ chưa thể thay thế hoàn toàn thì nhân sự ngành này sẽ tự đẩy mình vào thế yếu trong các cuộc thương thảo về thu nhập và vị trí trong doanh nghiệp.

Kỷ nguyên AI không "tước đoạt" công việc, nó chỉ đào thải những phương thức làm việc cũ kỹ. Vũ khí mạnh nhất của người làm Marketing hiện nay không phải là kinh nghiệm vận hành thủ công, mà là khả năng vận dụng trí tuệ nhân tạo để hiện thực hóa các chiến lược thông minh và những ý tưởng sáng tạo đột phá. AI là đôi cánh, nhưng hướng bay vẫn phải do con người định đoạt./