AgentMail huy động 6 triệu USD để tạo địa chỉ email riêng cho các tác nhân AI

12-03-2026 - 16:14 PM | Kinh tế số

AgentMail, một startup tại San Francisco, vừa huy động thành công 6 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống, hướng tới việc cung cấp nền tảng email chuyên biệt cho các tác nhân trí tuệ nhân tạo.

AgentMail, một startup có trụ sở tại San Francisco, vừa công bố hoàn tất vòng gọi vốn hạt giống trị giá 6 triệu USD. Vòng gọi vốn này do General Catalyst dẫn đầu, với sự tham gia của Y Combinator, Phosphor Capital và các nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng như Paul Graham, Dharmesh Shah (CTO của HubSpot), Paul Copplestone (CEO của Supabase) và Karim Atiyeh (CTO của Ramp).

Mục tiêu của AgentMail là xây dựng một dịch vụ email chuyên biệt dành cho các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI agents). Trong bối cảnh các tác nhân AI đang phát triển nhanh chóng, từ những chatbot cơ bản đến các công cụ phức tạp có khả năng gỡ lỗi, xây dựng chiến dịch marketing hay quản lý lịch trình, nhu cầu về một phương thức giao tiếp độc lập cho chúng ngày càng tăng cao. Ngành công nghệ dự đoán rằng các tác nhân AI sẽ sớm trở nên phổ biến như con người trên internet, thực hiện nhiều tác vụ tự động hóa.

Nền tảng của AgentMail cung cấp một giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép các tác nhân AI có hộp thư email riêng. Dịch vụ này hỗ trợ các cuộc hội thoại hai chiều, phân tích, phân luồng, gắn nhãn, tìm kiếm và trả lời email, tương tự như trải nghiệm mà con người có được với Gmail hay Outlook, nhưng được tối ưu hóa cho tương tác qua API thay vì giao diện người dùng.

Cùng với thông báo về vòng gọi vốn, AgentMail cũng giới thiệu một API onboarding mới. API này cho phép các tác nhân AI tự động đăng ký và tạo hộp thư email cho chính mình. Nền tảng cũng cung cấp các công cụ để người dùng quản lý thủ công các hộp thư, quyền truy cập, danh sách cho phép và khóa API.

Theo Haakam Aujla, đồng sáng lập kiêm CEO của AgentMail, mục đích lớn hơn của công ty là cung cấp khả năng gửi và nhận email cho bot, đồng thời tạo ra một lớp nhận diện cho các tác nhân AI. Ông Aujla nhấn mạnh rằng email đối với con người là công cụ giao tiếp và là một phần quan trọng của danh tính số. AgentMail tin rằng việc sử dụng email, một hạ tầng đã tích hợp sâu rộng vào internet, là cách hiệu quả để cấp cho tác nhân AI một danh tính, từ đó cho phép chúng sử dụng hầu hết các dịch vụ phần mềm hiện có.

Kể từ khi ra mắt trong chương trình Y Combinator Summer 2025, AgentMail đã thu hút hàng chục nghìn người dùng là con người và hàng trăm nghìn “người dùng tác nhân”, cùng với hơn 500 khách hàng doanh nghiệp (B2B). Mặc dù khởi đầu khá chậm, nhưng khi OpenClaw (trước đây là Clawdbot) ra mắt vào cuối tháng 1, số lượng người dùng của AgentMail đã tăng gấp ba trong tuần đó và gấp bốn trong tháng 2, khi mọi người tìm kiếm cách cấp email cho tác nhân AI để chúng có thể hoạt động độc lập hơn. Điều này cũng giải quyết vấn đề về giới hạn API mà các nhà cung cấp email truyền thống như Gmail áp đặt.

Để ngăn chặn việc lạm dụng, AgentMail đã triển khai một số hệ thống bảo mật. Các hộp thư của tác nhân AI chỉ có thể gửi tối đa 10 email mỗi ngày trừ khi được xác thực bởi một người dùng. Nền tảng cũng áp đặt giới hạn tốc độ nếu phát hiện hoạt động bất thường, giám sát tỷ lệ trả lại email và kiểm tra ngẫu nhiên các tài khoản mới để lọc các từ khóa nhạy cảm.

Theo Max

Thanh Niên Việt

