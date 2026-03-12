FPT đón tin vui "kép" về dịch vụ phần mềm và AI

Với hai sự kiện này, Tập đoàn FPT tiếp tục ghi dấu trên thị trường công nghệ quốc tế, khẳng định năng lực trong cả phát triển công nghệ AI và cung cấp dịch vụ phần mềm cho doanh nghiệp toàn cầu.

Nền tảng AI Agentic Automation Akabot do FPT phát triển vừa được Cơ quan Sở hữu trí tuệ Đài Loan (Trung Quốc) cấp bằng sáng chế cho công nghệ tự động tách nhỏ và phân loại tài liệu đầu vào bằng Machine Learning. Công nghệ này cho phép hệ thống tự động nhận diện, tách nhỏ và phân loại nhiều loại tài liệu như hóa đơn, hợp đồng, đơn đặt hàng hay biên bản nghiệm thu với tốc độ và độ chính xác cao.

Trong các quy trình vận hành truyền thống, việc xử lý và phân loại một bộ tài liệu có thể mất khoảng 15 phút. Với công nghệ của Akabot, quá trình này được rút ngắn xuống còn chưa đầy một phút, giúp doanh nghiệp có thể xử lý từ 300 - 400 bộ tài liệu mỗi ngày, qua đó nâng cao đáng kể hiệu suất vận hành và giảm tải cho các quy trình xử lý thủ công.

Bằng sáng chế tại Đài Loan (Trung Quốc) bảo hộ toàn diện hệ thống máy tính, phương pháp thực hiện và các phương tiện lưu trữ của giải pháp, qua đó bảo vệ thuật toán cốt lõi của Akabot trước các nỗ lực sao chép công nghệ. Trước đó, công nghệ máy học tách và phân loại dữ liệu của nền tảng này cũng đã được Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) cấp bằng sáng chế từ năm 2023 và hiện đang được ứng dụng trong các giải pháp như Akabot Vision, UBot Invoice cho gần 2.000 khách hàng trên toàn cầu.

Song song với những bước tiến về công nghệ, FPT cũng tiếp tục được ghi nhận trên thị trường quốc tế khi được đưa vào Constellation ShortList™ ở hạng mục Dịch vụ phát triển phần mềm tùy chỉnh (Custom Software Development Services - CSDS ) . Danh sách này quy tụ 16 nhà cung cấp phần mềm tùy chỉnh tiêu biểu trên thế giới, trong đó có nhiều tập đoàn công nghệ và tư vấn toàn cầu như IBM, Accenture, Deloitte, Capgemini, Infosys, TCS và Wipro.

Theo Constellation Research, thị trường dịch vụ phát triển phần mềm tùy chỉnh đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ khi các doanh nghiệp ngày càng cần những hệ thống phần mềm có khả năng thích ứng cao và tích hợp sâu các công nghệ mới như AI tạo sinh, tự động hóa và kiến trúc AI agents. Trong bối cảnh đó, các nhà cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm phải sở hữu năng lực thiết kế và xây dựng các hệ thống phần mềm thông minh, tích hợp dữ liệu và AI để đáp ứng các yêu cầu vận hành ngày càng phức tạp của doanh nghiệp.

Để xây dựng ShortList, Constellation Research đã đánh giá 40 giải pháp dựa trên nhiều tiêu chí bao gồm năng lực phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc phần mềm có khả năng mở rộng; áp dụng các phương pháp kỹ thuật phần mềm hiện đại như Agile, DevOps và CI/CD; khả năng tích hợp với hệ thống và nền tảng doanh nghiệp; cũng như năng lực kiểm thử, bảo mật và duy trì hệ thống trong suốt vòng đời vận hành.

Việc đồng thời đạt được các dấu mốc về sở hữu trí tuệ quốc tế và ghi nhận từ các tổ chức nghiên cứu công nghệ toàn cầu tiếp tục khẳng định năng lực công nghệ của FPT trên quy mô toàn cầu, đồng thời thể hiện chiến lược làm chủ công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.