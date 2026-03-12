Công nghệ 12/3: Trung Quốc cảnh báo AI OpenClaw trong khu vực nhà nước

Trung Quốc cảnh báo rủi ro từ AI OpenClaw

Các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã cảnh báo nhân viên trong những ngày gần đây về việc cài đặt phần mềm trí tuệ nhân tạo OpenClaw trên các thiết bị văn phòng vì lý do an ninh.

OpenClaw là một phần mềm mã nguồn mở có thể tự động thực hiện nhiều nhiệm vụ với sự hướng dẫn tối thiểu của con người, vượt xa khả năng nghiên cứu và trả lời truy vấn truyền thống của các chatbot AI.

OpenClaw được phát triển bởi Peter Steinberger, một người Áo và được tải lên GitHub vào tháng 11/2025. (Ảnh: Yahoo)

Trong tháng qua, nó đã được các nhà phát triển công nghệ Trung Quốc, các công ty AI hàng đầu, cũng như một số chính quyền địa phương tại các trung tâm công nghệ và sản xuất của Trung Quốc nhiệt tình đón nhận và quảng bá.

Đồng thời, các cơ quan quản lý trung ương và truyền thông nhà nước đã liên tục đưa ra cảnh báo về khả năng OpenClaw vô tình làm rò rỉ, xóa hoặc lạm dụng dữ liệu người dùng sau khi được tải xuống và cấp quyền bảo mật để hoạt động trên thiết bị.

Các biện pháp hạn chế cho thấy Bắc Kinh, trong khi hy vọng thúc đẩy kế hoạch hành động "AI cộng" nhằm tạo ra tăng trưởng dựa trên đổi mới bằng cách tích hợp công nghệ vào toàn bộ nền kinh tế, cũng đang cảnh giác với các rủi ro về an ninh mạng và dữ liệu, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Theo Reuters, nhân viên tại các doanh nghiệp nhà nước đã được các cơ quan quản lý yêu cầu không triển khai OpenClaw, kể cả trong một số trường hợp trên thiết bị cá nhân.

OpenClaw được phát triển bởi Peter Steinberger, một người Áo, và được tải lên GitHub vào tháng 11/2025. Steinberger đã được OpenAI tuyển dụng vào tháng trước.

Nvidia chi 2 tỷ USD phát triển điện toán đám mây

Nvidia ngày 11/3 cho biết, họ sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào công ty điện toán đám mây trí tuệ nhân tạo Nebius, bổ sung vào danh sách các khoản đầu tư ngày càng tăng của nhà sản xuất chip hàng đầu này vào các công ty AI và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Trụ sở chính của Nvidia Corp. tại Santa Clara, California. (Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg)

Một hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho thấy, Nvidia đã đồng ý mua cổ phần đại diện cho khoảng 8,3% cổ phần trong Nebius với giá 94,94 USD mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu của Nebius, có trụ sở tại Amsterdam nhưng niêm yết trên Nasdaq, đã tăng 13,8% lên 109,72 USD vào lúc 16:23 GMT.

Công ty có giá trị nhất thế giới đang đầu tư mạnh vào hệ sinh thái AI và mở rộng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu, bao gồm các khoản đầu tư đáng kể vào các công ty thường là khách hàng của họ, làm dấy lên lo ngại về các giao dịch đa chiều.

Nebius, một khách hàng của Nvidia, sẽ triển khai hơn 5 gigawatt công suất trung tâm dữ liệu vào cuối năm 2030, các công ty cho biết. Điều này tương đương với công suất đáp ứng nhu cầu của hơn 4 triệu hộ gia đình tại Mỹ.

WhatsApp cho phép phụ huynh quản lý tài khoản trẻ dưới 13 tuổi

WhatsApp, ứng dụng nhắn tin thuộc sở hữu của Meta Platforms, cho biết họ sẽ cho phép phụ huynh tạo tài khoản cho trẻ em dưới 13 tuổi, chỉ giới hạn ở chức năng nhắn tin và gọi điện, trong bối cảnh lo ngại toàn cầu ngày càng gia tăng về tác động của mạng xã hội và ứng dụng trò chuyện đối với trẻ em.

WhatsApp ra mắt tính năng tài khoản do phụ huynh quản lý. (Ảnh: samaa.tv)

Một số quốc gia trên thế giới hiện đang tìm cách noi theo Úc, quốc gia năm ngoái đã trở thành quốc gia đầu tiên áp dụng lệnh cấm mạng xã hội đối với thanh thiếu niên vì lo ngại về sức khỏe tâm thần.

Các ứng dụng nhắn tin cũng gây ra lo ngại sau các vụ hack, trong đó người dùng bị thuyết phục tiết lộ thông tin xác minh bảo mật và mã PIN, cho phép kẻ xấu truy cập vào tài khoản cá nhân và các nhóm trò chuyện.

WhatsApp cho biết ý tưởng về tài khoản do phụ huynh quản lý xuất phát từ phản hồi của các bậc phụ huynh, những người muốn có một dịch vụ nhắn tin được thiết kế riêng cho trẻ em dưới 13 tuổi.

"Những tài khoản này đi kèm với các cài đặt mặc định mới nghiêm ngặt, tính năng kiểm soát của phụ huynh và các tùy chọn để cha mẹ hướng dẫn trải nghiệm nhắn tin đầu tiên của con em mình (dưới 13 tuổi)" , ứng dụng nhắn tin cho biết trong một bài đăng trên blog.

"Sau khi thiết lập, các tài khoản này sẽ do cha mẹ hoặc người giám hộ kiểm soát, họ sẽ có thể quyết định ai có thể liên hệ với tài khoản và họ có thể tham gia nhóm nào. Ngoài ra, cha mẹ có thể xem xét các yêu cầu nhắn tin từ các liên hệ không xác định và quản lý cài đặt quyền riêng tư của tài khoản" , ứng dụng cho biết thêm.