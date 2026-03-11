Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an cảnh báo 'nóng' đến tất cả những ai nhận được tin nhắn Zalo, Facebook, SMS có nội dung sau

11-03-2026 - 16:48 PM

Đây là một thủ đoạn lừa đảo vô cùng nguy hiểm nhằm đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng mà người dân cần đặc biệt lưu ý.

Theo Công an Cà Mau, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng mạo danh Cảnh sát giao thông gửi tin nhắn SMS vào số điện thoại của người dân để thông báo về việc cá nhân đó có hồ sơ vi phạm giao thông (phạt nguội). Đồng thời, yêu cầu người dân truy cập vào một đường link đính kèm.

Dù là phương thức lừa đảo không mới nhưng đối tượng đã thay đổi thủ đoạn, có sự đầu tư, chuẩn bị tinh vi khiến cho người dân ko nhận ra và mắc “bẫy”. Đây là một thủ đoạn lừa đảo vô cùng nguy hiểm nhằm đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng mà người dân cần đặc biệt lưu ý.

﻿Cụ thể, các đối tượng lừa đảo sẽ gửi tin nhắn tổng đài rồi chèn đường link dẫn đến một Trang web được thiết kế giao diện giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Nội dung tin nhắn lừa đảo (Ảnh: CTTĐT tỉnh Cà Mau)

Trang web giả mạo này đã được lập trình sẵn, khi nạn nhân nhập biển số xe vào, kết quả trả về sẽ có lỗi vi phạm giao thông và được yêu cầu đóng phạt.

Tiếp đó, khi nạn nhân lo lắng bấm vào nút "thanh toán", một hộp thoại sẽ lập tức hiện lên yêu cầu cung cấp số thẻ ngân hàng và mã bảo mật OTP. Nếu nạn nhân cung cấp những thông tin này, các đối tượng sẽ lập tức chiếm đoạt toàn bộ tiền ﻿trong tài khoản ngân hàng.

Đường link web lừa đảo, người dùng tuyệt đối không truy cập (Ảnh: CTTĐT tỉnh Cà Mau)

Cách phân biệt đường link web thật - giả

Đường link giả mạo sẽ có giao diện bắt chước Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhưng tên miền bị sai lệch. Ví dụ: dư chữ “g” ở cuối hoặc chèn cụm từ lạ như “top/” hay thêm các ký tự đặc biệt, dấu chấm...

Người dân cần nhận diện kỹ tên miền của đường link truy cập, vì các đối tượng lừa đảo thường làm giả tên miền bằng cách chèn thêm các ký tự đặc biệt hoặc dấu chấm.

Địa chỉ chính xác và duy nhất của Cổng Dịch vụ công quốc gia là dichvucong.gov.vn.

﻿Để tránh sập bẫy kẻ gian, Công an Cà Mau cảnh báo người dân tuyệt đối không nhấp vào những đường link lạ được gửi đến qua tin nhắn điện thoại (SMS), Zalo, Facebook...

Đồng thời, không cung cấp ﻿thông tin thẻ ngân hàng, mật khẩu hay mã bảo mật “OTP” vào các trang web không rõ nguồn gốc.

﻿Công an Cà Mau khẳng định, hiện nay, không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại.

Các trường hợp vi phạm đều được cơ quan Công an gửi thông báo bằng văn bản, mời chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với cơ quan Công an.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, nếu cần thiết hãy liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn trực tiếp, tránh để kẻ gian lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn, cuộc gọi video Zalo có nội dung sau

Nhật Hạ

markettimes.vn

