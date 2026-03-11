Ứng dụng AI gặp khó khăn trong việc giữ chân người dùng, tỷ lệ hủy đăng ký cao hơn 30%

Trong bối cảnh các cửa hàng ứng dụng tràn ngập sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều nhà phát triển tin rằng đây là chìa khóa để tạo ra lợi nhuận bền vững. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới tập trung vào hệ sinh thái ứng dụng đăng ký trên iOS, Android và web đang đặt ra nghi vấn lớn về giả định này.

Theo Báo cáo Tình hình Ứng dụng Đăng ký năm 2026 của RevenueCat, một công ty cung cấp công cụ quản lý đăng ký cho hơn 75.000 nhà phát triển ứng dụng, việc tích hợp AI không đảm bảo khả năng giữ chân người dùng lâu dài. Thay vào đó, các ứng dụng được hỗ trợ bởi AI đang gặp khó khăn trong việc duy trì người đăng ký, với tỷ lệ hủy đăng ký hàng năm (churn) nhanh hơn 30% so với các ứng dụng không AI, tính theo mức trung bình.

Dữ liệu của RevenueCat cho thấy, tỷ lệ giữ chân hàng năm (sau 12 tháng) của các ứng dụng AI chỉ đạt 21,1%, thấp hơn đáng kể so với 30,7% của ứng dụng không AI. Tương tự, tỷ lệ giữ chân hàng tháng của ứng dụng AI là 6,1%, trong khi ứng dụng không AI đạt 9,5% – chênh lệch 3,4 điểm phần trăm. Điểm sáng duy nhất là các ứng dụng AI có tỷ lệ giữ chân hàng tuần tốt hơn (2,5% so với 1,7%), nhưng đăng ký hàng tuần không phải là lựa chọn phổ biến cho loại hình ứng dụng này.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng các ứng dụng AI có tỷ lệ hoàn tiền cao hơn 20% (4,2% so với 3,5% ở mức trung bình) so với ứng dụng không AI. Tỷ lệ hoàn tiền tối đa của ứng dụng AI cũng cao hơn (15,6% so với 12,5%), cho thấy sự biến động lớn hơn về doanh thu thực tế và những vấn đề sâu sắc hơn về giá trị người dùng, trải nghiệm và chất lượng lâu dài.

Mặc dù vậy, việc tích hợp AI vẫn mang lại một số lợi ích đáng kể. Các ứng dụng AI chuyển đổi người dùng từ bản dùng thử sang khách hàng trả phí tốt hơn 52% so với ứng dụng không AI (8,5% so với 5,6%). Ngoài ra, các ứng dụng AI cũng kiếm tiền từ lượt tải xuống tốt hơn khoảng 20% (2,4% so với 2,0%). Về giá trị trọn đời thực tế hàng tháng (RLTV), một chỉ số đo lường giá trị ròng thực tế của một người dùng trả phí trung bình theo thời gian, ứng dụng AI tạo ra cao hơn 39% (trung bình 18,92 USD (~494.000 đồng) mỗi tháng so với 13,59 USD (~355.000 đồng) cho ứng dụng không AI).

Những số liệu này có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ AI, khiến người dùng có xu hướng chuyển đổi giữa các ứng dụng AI khác nhau để tìm kiếm công nghệ mới nhất. Khi khách hàng thử nghiệm nhiều ứng dụng AI hơn, họ cũng dễ nhận thấy một số ứng dụng không đáp ứng được nhu cầu của mình.

Báo cáo của RevenueCat dựa trên phân tích các nhà cung cấp ứng dụng đăng ký sử dụng công cụ của họ để quản lý hơn 1 tỷ giao dịch trong ứng dụng, tạo ra hơn 11 tỷ USD doanh thu hàng năm cho các nhà phát triển. Hiện tại, các ứng dụng được hỗ trợ bởi AI chiếm 27,1% tổng số ứng dụng trên tất cả các danh mục, so với 72,9% của ứng dụng không AI. Trong đó, ứng dụng Ảnh & Video có tỷ lệ ứng dụng AI cao nhất (61,4%), còn game có tỷ lệ thấp nhất (6,2%).