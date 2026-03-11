Phòng thí nghiệm AI của đồng sáng lập OpenAI hợp tác chiến lược với NVIDIA

Thinking Machines Lab, phòng thí nghiệm nghiên cứu AI do Mira Murati, đồng sáng lập OpenAI, thành lập cách đây hai năm, vừa ký kết một thỏa thuận quan trọng với tập đoàn bán dẫn NVIDIA.

Theo thông báo vào thứ Ba, Thinking Machines Lab đã đạt được quan hệ đối tác chiến lược nhiều năm với NVIDIA, nhà sản xuất chip AI hàng đầu thế giới. Mặc dù giá trị cụ thể của thỏa thuận không được tiết lộ, nhưng nó bao gồm việc triển khai ít nhất một gigawatt hệ thống Vera Rubin của NVIDIA, một sản phẩm ra mắt vào đầu năm nay, bắt đầu từ năm 2027.

Ngoài ra, NVIDIA cũng thực hiện một khoản đầu tư chiến lược vào Thinking Machines Lab. Kể từ khi thành lập vào tháng 2 năm 2024, Thinking Machines Lab đã huy động được hơn 2 tỷ USD từ các nhà đầu tư lớn như Andreessen Horowitz, Accel, và chính NVIDIA, cùng với nhánh đầu tư mạo hiểm của đối thủ AMD. Công ty khởi nghiệp ở giai đoạn hạt giống này hiện được định giá hơn 12 tỷ USD và tập trung vào việc xây dựng các mô hình AI có khả năng tạo ra kết quả có thể tái tạo. Sản phẩm đầu tiên của họ, một API có tên Tinker, đã ra mắt vào tháng 10 năm ngoái.

Theo một thông cáo báo chí từ NVIDIA, quan hệ đối tác này cũng bao gồm cam kết phát triển các hệ thống đào tạo và phục vụ cho kiến trúc của NVIDIA. Bà Murati chia sẻ trong bài đăng về thỏa thuận: "Công nghệ của NVIDIA là nền tảng mà toàn bộ lĩnh vực này được xây dựng. Quan hệ đối tác này thúc đẩy khả năng của chúng tôi trong việc xây dựng AI mà mọi người có thể định hình và biến thành của riêng mình, đồng thời nó cũng định hình tiềm năng của con người."

Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh các công ty AI đang rất khao khát năng lực tính toán. Giám đốc điều hành NVIDIA, Jensen Huang, dự đoán rằng các công ty có thể chi từ 3 nghìn tỷ đến 4 nghìn tỷ USD cho cơ sở hạ tầng AI vào cuối thập kỷ này. Mặc dù giá trị cụ thể của thỏa thuận này chưa được công bố. Năm 2025, đối thủ OpenAI được cho là đã ký một thỏa thuận tính toán lịch sử trị giá 300 tỷ USD với Oracle. Trong lịch sử non trẻ của mình, Thinking Machines Lab cũng đã chứng kiến một số sự ra đi đáng chú ý của các đồng sáng lập, bao gồm Andrew Tulloch chuyển sang Meta vào tháng 10 và ba đồng sáng lập khác là Barret Zoph, Luke Metz và Sam Schoenholz đã quay trở lại OpenAI vào đầu năm nay.