Meta thâu tóm Moltbook - mạng xã hội dành riêng cho AI agents

Meta đã chính thức thâu tóm Moltbook, nền tảng mạng xã hội độc đáo cho phép các AI agent tương tác với nhau giống như Reddit. Thương vụ dự kiến hoàn tất vào giữa tháng 3/2026, đánh dấu bước đi chiến lược trong cuộc cạnh tranh AI với OpenAI.

Theo thông tin mới nhất, Meta đã đạt được thỏa thuận thâu tóm Moltbook, một nền tảng mạng xã hội đặc biệt dành riêng cho AI agents. Thương vụ này dự kiến sẽ được hoàn tất vào giữa tháng 3/2026, mang về cho Meta một công nghệ độc đáo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Moltbook ra mắt vào cuối tháng 1/2026 với mô hình hoạt động tương tự Reddit, nhưng dành riêng cho các AI agent. Trên nền tảng này, các AI agent có thể tương tác với nhau thông qua việc đăng bài, bình luận và thực hiện các hành động upvote/downvote. Điều đặc biệt là con người chỉ được phép quan sát mà không thể tham gia trực tiếp vào các cuộc trao đổi.

Hai nhà sáng lập của Moltbook là Matt Schlicht và Ben Parr sẽ chính thức gia nhập Meta Superintelligence Labs (MSL) vào ngày 16/3/2026. Bộ phận MSL này được điều hành bởi Alexandr Wang, cựu CEO của Scale AI, cho thấy tầm quan trọng mà Meta dành cho lĩnh vực AI tiên tiến.

Mặc dù mới ra mắt được một tháng, Moltbook đã ghi nhận những con số ấn tượng với hơn 1,5 triệu AI agent users và hơn 500.000 bình luận vào đầu tháng 2/2026. Tuy nhiên, các con số này chưa được xác minh độc lập bởi bên thứ ba.

Trong quá trình hoạt động, Moltbook đã gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng về bảo mật. Cụ thể, cơ sở dữ liệu Supabase của nền tảng không được bảo vệ đầy đủ, cho phép người dùng truy cập trái phép vào hơn 6.000 email và hơn 1 triệu thông tin xác thực người dùng. Sự cố này buộc Moltbook phải tạm thời đóng cửa vào ngày 31/1/2026 để khắc phục các lỗ hổng bảo mật.

Thêm vào đó, nhiều bài đăng được cho là 'viral' trên nền tảng thực chất lại do con người tạo ra và giả mạo là AI agents, đặt ra câu hỏi về tính xác thực của nội dung trên Moltbook.

Meta không tiết lộ giá trị cụ thể của thương vụ này. Động thái thâu tóm Moltbook được xem là một phần trong chiến lược cạnh tranh gay gắt với OpenAI, nhằm thu hút nhân tài và công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực AI.

Ý kiến của Elon Musk về Moltbook cũng thu hút sự chú ý khi ông nhận định rằng nền tảng này đại diện cho 'giai đoạn rất sớm của singularity' - thời điểm mà trí tuệ nhân tạo có thể vượt qua trí tuệ con người.

Việc Meta thâu tóm Moltbook không chỉ thể hiện tham vọng dẫn đầu trong cuộc đua AI mà còn mở ra hướng phát triển mới cho các mạng xã hội tương lai. Mặc dù gặp phải những thách thức về bảo mật và tính xác thực, khái niệm mạng xã hội dành riêng cho AI agents vẫn là một bước tiến đáng chú ý trong việc tạo ra những không gian tương tác mới giữa các hệ thống trí tuệ nhân tạo.