CEO NVIDIA Jensen Huang ví von AI như 'bánh 5 lớp', khẳng định tiềm năng lớn chưa khai thác

11-03-2026 - 11:28 AM | Kinh tế số

Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang chia sẻ cái nhìn sâu sắc về ngành AI, ví von sự phát triển của nó như 'bánh 5 lớp' và nhấn mạnh tiềm năng chưa được nhận ra.

Giám đốc điều hành NVIDIA, Jensen Huang, gần đây đã chia sẻ một bài đăng trên blog với tựa đề 'AI là một chiếc bánh 5 lớp', đưa ra cái nhìn tổng quan về ngành công nghiệp AI từ một góc độ rộng hơn. Theo ông, công nghệ AI đang tiến vào một giai đoạn có tầm ảnh hưởng lớn và quy mô khổng lồ, nhưng cả lực lượng lao động lẫn các doanh nghiệp đều chưa thực sự nhận ra mức độ phát triển mà AI sẽ đạt được.

Ông Huang nhấn mạnh: "Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn đầu. Phần lớn cơ sở hạ tầng chưa tồn tại. Phần lớn lực lượng lao động chưa được đào tạo. Phần lớn cơ hội vẫn chưa được hiện thực hóa."

CEO NVIDIA Jensen Huang ví von AI như 'bánh 5 lớp', khẳng định tiềm năng lớn chưa khai thác- Ảnh 1.

Trong mô hình 'bánh 5 lớp' này, mỗi lớp đều có sự phát triển độc lập nhưng lại phụ thuộc chặt chẽ vào các lớp khác. Jensen Huang coi 'năng lượng' là lớp nền tảng, một 'ràng buộc cốt lõi' cho mọi tính toán AI, bởi lẽ không có điện thì không thể vận hành cơ sở hạ tầng. Các lớp tiếp theo là 'chip' và 'cơ sở hạ tầng'. Dù có sự chồng chéo, ông Huang giải thích rằng 'cơ sở hạ tầng' tập trung nhiều hơn vào việc cung cấp điện, làm mát, xây dựng và kết nối mạng.

CEO NVIDIA Jensen Huang ví von AI như 'bánh 5 lớp', khẳng định tiềm năng lớn chưa khai thác- Ảnh 2.

NVIDIA nổi tiếng với việc cung cấp phần cứng cho các giai đoạn phát triển AI cụ thể, từ đào tạo đến suy luận. Công ty đã phát triển các danh mục sản phẩm chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo các trung tâm dữ liệu lớn có được hiệu suất tối ưu. Ví dụ, Blackwell Ultra được thiết kế riêng cho khối lượng công việc suy luận mật độ cao, trong khi Vera Rubin sẽ tập trung vào các ứng dụng ngữ cảnh dài, nhắm đến AI tác nhân (agentic AI).

CEO NVIDIA Jensen Huang ví von AI như 'bánh 5 lớp', khẳng định tiềm năng lớn chưa khai thác- Ảnh 3.

Các lớp cuối cùng của 'bánh AI' là 'mô hình' và 'ứng dụng'. Đây là nơi các công ty tiên phong và cả những hãng như NVIDIA cũng đạt được doanh thu lớn nhất. Ban đầu, nhiều người cho rằng AI chỉ giới hạn ở các chatbot. Tuy nhiên, gần đây, nhiều trường hợp sử dụng mới đã xuất hiện, mang lại lợi ích đáng kể cho người tiêu dùng, với các dịch vụ như OpenClaw, Manus AI, Lovable và Replit là những minh chứng rõ ràng.

Tuy nhiên, theo Jensen Huang, AI vẫn đang ở giai đoạn rất sớm về mức độ phổ biến đại trà. NVIDIA tin rằng để AI có thể đạt được quy mô lớn như Internet, thế giới cần một cơ sở hạ tầng trị giá 'hàng nghìn tỷ USD'. Chính vì lẽ đó, cơ hội thực sự của AI vẫn chưa được hiện thực hóa hoàn toàn.

Theo Max

Thanh niên Việt

Nvidia

