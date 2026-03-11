Người dùng mạng internet Viettel có tin vui lớn

Ảnh minh họa

Theo số liệu tốc độ Internet 5G mới nhất tính đến tháng 1/2026 từ công cụ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC - Bộ Khoa học và Công nghệ), mạng 5G Viettel có tốc độ tăng vọt, đạt 617 Mbps.

Tốc độ này cho phép người dùng có thể tải về một bộ phim 4K với dung lượng 10 GB trong khoảng 2-3 phút, hay một tệp tài liệu 1 GB trong khoảng 10-20 giây. Kết quả này đã giúp kéo chỉ số 5G chung của Việt Nam tăng cao, lần đầu tiên tiệm cận mốc 600 Mbps trên biểu đồ của i-Speed, đạt tốc độ trung vị 594,81 Mbps.

Cũng theo kết quả công bố từ VNNIC, tốc độ mạng 5G VNPT trong tháng 1/2026 lần lượt là 311,11 Mbps và MobiFone là 187,57 Mbps. Về tốc độ Internet di động nói chung bao gồm cả 3G, 4G, 5G, mạng di động của Việt Nam trong tháng 1/2026 đạt 90,05 Mbps, giảm nhẹ so với mức 93 Mbps vào tháng 12/2025. Tốc độ của Internet di động Viettel, VNPT, MobiFone lần lượt là 111,28 Mbps, 73,33 Mbps, 55,42 Mbps.

Trong tháng 2/2026, chất lượng mạng di động toàn quốc có tốc độ tải xuống nhanh hơn 33,31% và tải lên tăng 28,1%. Trong đó, Viettel là nhà mạng dẫn đầu về tốc độ mạng di động, ghi nhận tốc độ tăng hơn gấp đôi so với tháng trước. Cụ thể, tốc độ tải xuống đạt 234,65 Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 47,73 Mbps, tiếp tục dẫn đầu.

Xếp thứ hai về tốc độ mạng di động là VNPT với tốc độ tải xuống đạt 72,28 Mbps và tải lên đạt 29,07 Mbps. MobiFone đứng thứ ba với tốc độ tải xuống 55,1 Mbps và tải lên 23,81 Mbps.

Cùng với đó, trong tháng 2, Viettel vẫn là nhà mạng có tốc độ 5G nhanh nhất, tốc độ tải xuống đạt 575,2 Mbps; VNPT đạt 304,84 Mbps; và MobiFone đạt 172,38 Mbps.

Kết quả này một phần đến từ chiến lược phát triển hạ tầng, Viettel đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng 23.500 trạm 5G ngay trong năm 2025, nâng tổng số trạm 5G đưa vào vận hành lên tới hơn 30.000 trạm. Nhờ mật độ trạm cao, vùng phủ sóng được cải thiện đáng kể và khả năng chia sẻ tải dữ liệu được tối ưu tại các đô thị lớn

Bên cạnh đó, việc Viettel tập trung khai thác dải tần 2.600 MHz đã giúp cân bằng hiệu quả giữa tốc độ và vùng phủ sóng. Dải tần này không chỉ tối ưu tốc độ 5G mà còn hỗ trợ chia tải cho mạng 4G, giải quyết triệt để các điểm nghẽn dung lượng tại những khu vực đông cư dân.

Để duy trì hiệu suất cao, Viettel cũng đã tự xây dựng và phát triển các công cụ AI tự động giám sát, tối ưu chất lượng mạng theo thời gian thực thay vì thao tác thủ công. Hệ thống cho phép tự phân tích KPI, phát hiện nhiễu và điều chỉnh vùng phủ sóng, giúp các chỉ số như tốc độ hay độ trễ duy trì tính ổn định ngay cả khi lưu lượng sử dụng biến động lớn.

Tại Hội nghị Di động Thế giới (MWC) 2026, ông Lê Quang Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Viettel Networks cho biết, "AI đang giúp Viettel tối ưu hóa chi phí vận hành thông qua nhiều ứng dụng như quản lý tiêu thụ năng lượng tại trạm phát sóng và trung tâm dữ liệu, cũng như từng bước xây dựng mạng lưới tự vận hành. Đây là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu quả khai thác trong khi mạng lưới ngày càng lớn và phức tạp﻿".

Tại Việt Nam, Viettel hiện là doanh nghiệp duy nhất triển khai mạng 5G Standalone (5G SA) hoàn chỉnh với quy mô gần 30.000 trạm tính đến cuối năm 2025 – mạng 5G lớn nhất cả nước. Trong năm 2026, Viettel tiếp tục triển khai thêm khoảng 20.000 trạm, hướng tới phủ sóng 5G tới 98% dân số.﻿