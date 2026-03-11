Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dùng mạng internet Viettel có tin vui lớn

11-03-2026 - 16:03 PM | Kinh tế số

Viettel tiếp tục là nhà mạng dẫn đầu về tốc độ mạng di động.

Người dùng mạng internet Viettel có tin vui - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu tốc độ Internet 5G mới nhất tính đến tháng 1/2026 từ công cụ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC - Bộ Khoa học và Công nghệ), mạng 5G Viettel có tốc độ tăng vọt, đạt 617 Mbps.

Tốc độ này cho phép người dùng có thể tải về một bộ phim 4K với dung lượng 10 GB trong khoảng 2-3 phút, hay một tệp tài liệu 1 GB trong khoảng 10-20 giây. Kết quả này đã giúp kéo chỉ số 5G chung của Việt Nam tăng cao, lần đầu tiên tiệm cận mốc 600 Mbps trên biểu đồ của i-Speed, đạt tốc độ trung vị 594,81 Mbps.

Cũng theo kết quả công bố từ VNNIC, tốc độ mạng 5G VNPT trong tháng 1/2026 lần lượt là 311,11 Mbps và MobiFone là 187,57 Mbps. Về tốc độ Internet di động nói chung bao gồm cả 3G, 4G, 5G, mạng di động của Việt Nam trong tháng 1/2026 đạt 90,05 Mbps, giảm nhẹ so với mức 93 Mbps vào tháng 12/2025. Tốc độ của Internet di động Viettel, VNPT, MobiFone lần lượt là 111,28 Mbps, 73,33 Mbps, 55,42 Mbps.

Trong tháng 2/2026, chất lượng mạng di động toàn quốc có tốc độ tải xuống nhanh hơn 33,31% và tải lên tăng 28,1%. Trong đó, Viettel là nhà mạng dẫn đầu về tốc độ mạng di động, ghi nhận tốc độ tăng hơn gấp đôi so với tháng trước. Cụ thể, tốc độ tải xuống đạt 234,65 Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 47,73 Mbps, tiếp tục dẫn đầu.

Xếp thứ hai về tốc độ mạng di động là VNPT với tốc độ tải xuống đạt 72,28 Mbps và tải lên đạt 29,07 Mbps. MobiFone đứng thứ ba với tốc độ tải xuống 55,1 Mbps và tải lên 23,81 Mbps.

Cùng với đó, trong tháng 2, Viettel vẫn là nhà mạng có tốc độ 5G nhanh nhất, tốc độ tải xuống đạt 575,2 Mbps; VNPT đạt 304,84 Mbps; và MobiFone đạt 172,38 Mbps.

Kết quả này một phần đến từ chiến lược phát triển hạ tầng, Viettel đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng 23.500 trạm 5G ngay trong năm 2025, nâng tổng số trạm 5G đưa vào vận hành lên tới hơn 30.000 trạm. Nhờ mật độ trạm cao, vùng phủ sóng được cải thiện đáng kể và khả năng chia sẻ tải dữ liệu được tối ưu tại các đô thị lớn

Bên cạnh đó, việc Viettel tập trung khai thác dải tần 2.600 MHz đã giúp cân bằng hiệu quả giữa tốc độ và vùng phủ sóng. Dải tần này không chỉ tối ưu tốc độ 5G mà còn hỗ trợ chia tải cho mạng 4G, giải quyết triệt để các điểm nghẽn dung lượng tại những khu vực đông cư dân.

Để duy trì hiệu suất cao, Viettel cũng đã tự xây dựng và phát triển các công cụ AI tự động giám sát, tối ưu chất lượng mạng theo thời gian thực thay vì thao tác thủ công. Hệ thống cho phép tự phân tích KPI, phát hiện nhiễu và điều chỉnh vùng phủ sóng, giúp các chỉ số như tốc độ hay độ trễ duy trì tính ổn định ngay cả khi lưu lượng sử dụng biến động lớn.

Tại Hội nghị Di động Thế giới (MWC) 2026, ông Lê Quang Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Viettel Networks cho biết, "AI đang giúp Viettel tối ưu hóa chi phí vận hành thông qua nhiều ứng dụng như quản lý tiêu thụ năng lượng tại trạm phát sóng và trung tâm dữ liệu, cũng như từng bước xây dựng mạng lưới tự vận hành. Đây là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu quả khai thác trong khi mạng lưới ngày càng lớn và phức tạp﻿".

Tại Việt Nam, Viettel hiện là doanh nghiệp duy nhất triển khai mạng 5G Standalone (5G SA) hoàn chỉnh với quy mô gần 30.000 trạm tính đến cuối năm 2025 – mạng 5G lớn nhất cả nước. Trong năm 2026, Viettel tiếp tục triển khai thêm khoảng 20.000 trạm, hướng tới phủ sóng 5G tới 98% dân số.﻿

MT

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Viettel, internet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ "Nước đi 37" chấn động toàn cầu - giờ AI đã đi xa đến đâu?

Từ "Nước đi 37" chấn động toàn cầu - giờ AI đã đi xa đến đâu? Nổi bật

Meta thâu tóm Moltbook - mạng xã hội dành riêng cho AI agents

Meta thâu tóm Moltbook - mạng xã hội dành riêng cho AI agents Nổi bật

Ứng dụng AI gặp khó khăn trong việc giữ chân người dùng, tỷ lệ hủy đăng ký cao hơn 30%

Ứng dụng AI gặp khó khăn trong việc giữ chân người dùng, tỷ lệ hủy đăng ký cao hơn 30%

15:50 , 11/03/2026
Việt Nam có kho báu khủng, Mỹ 4 lần đánh tiếng, Trung Quốc 2 lần ngỏ ý hợp tác, công nghệ 2 siêu cường có gì?

Việt Nam có kho báu khủng, Mỹ 4 lần đánh tiếng, Trung Quốc 2 lần ngỏ ý hợp tác, công nghệ 2 siêu cường có gì?

15:38 , 11/03/2026
Phòng thí nghiệm AI của đồng sáng lập OpenAI hợp tác chiến lược với NVIDIA

Phòng thí nghiệm AI của đồng sáng lập OpenAI hợp tác chiến lược với NVIDIA

14:40 , 11/03/2026
TPHCM xây trung tâm dữ liệu AI 2,1 tỉ USD

TPHCM xây trung tâm dữ liệu AI 2,1 tỉ USD

13:36 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên