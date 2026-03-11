Viettel Money “bắt tay” fintech Mỹ thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới bằng công nghệ blockchain

Cuộc gặp diễn ra bên lề sự kiện MWC - triển lãm công nghệ di động lớn nhất thế giới tổ chức từ ngày 2-5/3 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Theo nội dung trao đổi, hai bên tập trung đánh giá tiềm năng triển khai các mô hình thanh toán quốc tế dựa trên công nghệ blockchain, đồng thời xem xét khả năng tích hợp stablecoin vào các nền tảng thanh toán số trong tương lai.

Đây là một trong những hướng nghiên cứu mới của Viettel Money trong quá trình mở rộng hệ sinh thái tài chính số, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu thanh toán xuyên biên giới từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các thị trường mà Viettel đang hiện diện ngày càng tăng cao.

Ông Võ Anh Tâm, Phó Tổng Giám đốc Viettel Money, chia sẻ: “Cơ hội hợp tác với Telcoin là một bước tiến tự nhiên trong chiến lược phát triển dịch vụ tài chính số toàn cầu của chúng tôi. Viettel sở hữu hạ tầng viễn thông và tệp khách hàng rộng lớn trên hơn 10 quốc gia. Đây chính là nền tảng lý tưởng để triển khai các giải pháp thanh toán ứng dụng công nghệ blockchain mà Telcoin đang tiên phong phát triển”.

Ông Võ Anh Tâm - Phó Tổng giám đốc Viettel Money (giữa) trao đổi cùng Ban lãnh đạo Telcoin trong khuôn khổ MWC 2026.

Thanh toán xuyên biên giới: bài toán chi phí và tốc độ

Thanh toán xuyên biên giới đang là một trong những lĩnh vực được quan tâm trong ngành tài chính số. Theo World Bank, tổng lượng kiều hối toàn cầu đã vượt 800 tỷ USD mỗi năm, trong khi chi phí chuyển tiền quốc tế vẫn ở mức tương đối cao so với các giao dịch nội địa.

Trong bối cảnh đó, blockchain và stablecoin đang được nhiều doanh nghiệp công nghệ tài chính thử nghiệm như một phương thức giúp rút ngắn thời gian xử lý giao dịch và giảm chi phí trung gian. Theo các chuyên gia trong ngành, sự kết hợp giữa hạ tầng viễn thông và công nghệ blockchain có thể tạo ra những mô hình thanh toán mới, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế và thanh toán xuyên biên giới.

Các doanh nghiệp viễn thông sở hữu lợi thế về hạ tầng mạng lưới và tệp khách hàng lớn, trong khi các công ty fintech và blockchain lại có thế mạnh về công nghệ thanh toán mới. Sự kết hợp giữa hai lĩnh vực này đang được nhiều doanh nghiệp trên thế giới thử nghiệm (Nguồn ảnh: Kathmandu)

Buổi làm việc giữa đại diện Viettel Money và Telcoin tại MWC 2026 được xem như một bước trao đổi ban đầu nhằm đánh giá khả năng hợp tác trong lĩnh vực thanh toán dựa trên công nghệ blockchain và tài sản số. Hai bên sẽ xem xét khả năng tận dụng mạng lưới viễn thông của Viettel tại Đông Nam Á, châu Phi và Mỹ Latinh kết hợp với công nghệ blockchain của Telcoin để hỗ trợ các giao dịch chuyển tiền quốc tế nhanh hơn và chi phí thấp hơn, phục vụ nhu cầu của người dùng, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và lao động di cư.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng tích hợp các stablecoin được quản lý theo khuôn khổ pháp lý vào nền tảng Viettel Money , nhằm hỗ trợ các giao dịch và thanh toán tài sản số trong tương lai.

Telcoin là doanh nghiệp công nghệ tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ, phát triển các giải pháp thanh toán quốc tế dựa trên hạ tầng blockchain và mạng di động. Telcoin hiện là một trong những doanh nghiệp DeFi hiếm hoi trên thế giới sở hữu giấy phép ngân hàng tài sản kỹ thuật số được quản lý chính thức - được cấp phép bởi Sở Ngân hàng và Tài chính Nebraska (Hoa Kỳ). Một trong những sản phẩm đáng chú ý của Telcoin là eUSD, đồng stablecoin neo giá 1:1 với USD, được triển khai trên các nền tảng blockchain như Ethereum và Polygon. Các giải pháp của Telcoin tập trung vào kết nối hạ tầng viễn thông với các hệ thống thanh toán dựa trên blockchain, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính số cho người dùng thông qua thiết bị di động.



