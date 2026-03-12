Ứng dụng AI khó giữ chân người dùng lâu dài

(Ảnh: Olivier Morin/AFP / Getty Images)

Ứng dụng AI đang gặp khó khăn trong việc giữ chân người dùng trả phí lâu dài, dù vẫn cho thấy khả năng kiếm tiền tốt ở giai đoạn đầu, theo một báo cáo mới của RevenueCat.

Báo cáo State of Subscription Apps Report 2026 được xây dựng từ dữ liệu của các nhà phát triển sử dụng công cụ của RevenueCat để quản lý hơn 1 tỷ giao dịch trong ứng dụng, với doanh thu hằng năm vượt 11 tỷ USD. Theo báo cáo, người dùng các ứng dụng AI có xu hướng hủy gói đăng ký hằng năm nhanh hơn khoảng 30% so với các ứng dụng không tích hợp AI.

Hiện nay, ứng dụng AI chiếm 27,1% tổng số ứng dụng trên nền tảng được khảo sát, trong khi ứng dụng không tích hợp AI chiếm 72,9%. Dù chưa chiếm đa số, đây vẫn là nhóm đang tăng nhanh, với khoảng 1 trong 4 ứng dụng được xếp vào nhóm có sử dụng AI.

Trong các lĩnh vực, nhóm ảnh và video có tỷ lệ ứng dụng AI cao nhất, ở mức 61,4%. Ngược lại, trò chơi là lĩnh vực có tỷ lệ thấp nhất, chỉ 6,2%. Các ứng dụng du lịch và kinh doanh cũng thuộc nhóm có tỷ lệ tích hợp AI còn thấp.

Dữ liệu cho thấy ứng dụng AI kém hơn về khả năng giữ chân người dùng trả phí ở cả gói tháng và gói năm. Tỷ lệ giữ chân người dùng sau 12 tháng của nhóm này đạt 21,1%, thấp hơn mức 30,7% của các ứng dụng không tích hợp AI. Ở gói tháng, tỷ lệ này lần lượt là 6,1% và 9,5%.

Tỷ lệ hoàn tiền của ứng dụng AI cũng cao hơn, ở mức 4,2%, so với 3,5% của nhóm còn lại. Theo RevenueCat, điều này cho thấy doanh thu của ứng dụng AI biến động mạnh hơn, đồng thời phản ánh những thách thức về trải nghiệm và giá trị sử dụng lâu dài.

Tuy nhiên, ứng dụng AI vẫn có một số điểm tích cực. Báo cáo cho thấy nhóm này chuyển đổi người dùng từ dùng thử sang trả phí tốt hơn 52% so với ứng dụng không tích hợp AI. Khả năng tạo doanh thu trên mỗi lượt tải xuống cũng cao hơn khoảng 20%.

Nhìn chung, báo cáo cho thấy AI có thể giúp ứng dụng thu hút người dùng trả phí nhanh hơn trong giai đoạn đầu. Tuy vậy, việc duy trì giá trị sử dụng để giữ chân khách hàng lâu dài vẫn là bài toán lớn với nhiều nhà phát triển.