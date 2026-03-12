Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ứng dụng AI khó giữ chân người dùng lâu dài

12-03-2026 - 15:45 PM | Kinh tế số

Báo cáo mới cho thấy nhiều ứng dụng tích hợp AI kiếm tiền tốt ban đầu nhưng gặp khó khăn trong việc giữ chân người dùng trả phí lâu dài.

Ứng dụng AI khó giữ chân người dùng lâu dài - Ảnh 1.

(Ảnh: Olivier Morin/AFP / Getty Images)

Ứng dụng AI đang gặp khó khăn trong việc giữ chân người dùng trả phí lâu dài, dù vẫn cho thấy khả năng kiếm tiền tốt ở giai đoạn đầu, theo một báo cáo mới của RevenueCat.

Báo cáo State of Subscription Apps Report 2026 được xây dựng từ dữ liệu của các nhà phát triển sử dụng công cụ của RevenueCat để quản lý hơn 1 tỷ giao dịch trong ứng dụng, với doanh thu hằng năm vượt 11 tỷ USD. Theo báo cáo, người dùng các ứng dụng AI có xu hướng hủy gói đăng ký hằng năm nhanh hơn khoảng 30% so với các ứng dụng không tích hợp AI.

Hiện nay, ứng dụng AI chiếm 27,1% tổng số ứng dụng trên nền tảng được khảo sát, trong khi ứng dụng không tích hợp AI chiếm 72,9%. Dù chưa chiếm đa số, đây vẫn là nhóm đang tăng nhanh, với khoảng 1 trong 4 ứng dụng được xếp vào nhóm có sử dụng AI.

Trong các lĩnh vực, nhóm ảnh và video có tỷ lệ ứng dụng AI cao nhất, ở mức 61,4%. Ngược lại, trò chơi là lĩnh vực có tỷ lệ thấp nhất, chỉ 6,2%. Các ứng dụng du lịch và kinh doanh cũng thuộc nhóm có tỷ lệ tích hợp AI còn thấp.

Dữ liệu cho thấy ứng dụng AI kém hơn về khả năng giữ chân người dùng trả phí ở cả gói tháng và gói năm. Tỷ lệ giữ chân người dùng sau 12 tháng của nhóm này đạt 21,1%, thấp hơn mức 30,7% của các ứng dụng không tích hợp AI. Ở gói tháng, tỷ lệ này lần lượt là 6,1% và 9,5%.

Tỷ lệ hoàn tiền của ứng dụng AI cũng cao hơn, ở mức 4,2%, so với 3,5% của nhóm còn lại. Theo RevenueCat, điều này cho thấy doanh thu của ứng dụng AI biến động mạnh hơn, đồng thời phản ánh những thách thức về trải nghiệm và giá trị sử dụng lâu dài.

Tuy nhiên, ứng dụng AI vẫn có một số điểm tích cực. Báo cáo cho thấy nhóm này chuyển đổi người dùng từ dùng thử sang trả phí tốt hơn 52% so với ứng dụng không tích hợp AI. Khả năng tạo doanh thu trên mỗi lượt tải xuống cũng cao hơn khoảng 20%.

Nhìn chung, báo cáo cho thấy AI có thể giúp ứng dụng thu hút người dùng trả phí nhanh hơn trong giai đoạn đầu. Tuy vậy, việc duy trì giá trị sử dụng để giữ chân khách hàng lâu dài vẫn là bài toán lớn với nhiều nhà phát triển.

Theo Mạnh Dương (Theo Tech Crunch)

VTV

Từ Khóa:
AI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ 3 ngày nữa, quy định về CCCD của hàng triệu người dân sẽ có thay đổi quan trọng

Chỉ 3 ngày nữa, quy định về CCCD của hàng triệu người dân sẽ có thay đổi quan trọng Nổi bật

FPT đón tin vui "kép" về dịch vụ phần mềm và AI

FPT đón tin vui "kép" về dịch vụ phần mềm và AI Nổi bật

Phát hiện 10 tàu Trung Quốc chở thiết bị đặc biệt, hoạt động liên tục 24/7, thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Phát hiện 10 tàu Trung Quốc chở thiết bị đặc biệt, hoạt động liên tục 24/7, thực hiện nhiệm vụ quan trọng

15:37 , 12/03/2026
Google tích hợp AI Gemini sâu rộng vào Docs, Sheets, Slides và Drive, nâng cao năng suất làm việc

Google tích hợp AI Gemini sâu rộng vào Docs, Sheets, Slides và Drive, nâng cao năng suất làm việc

15:05 , 12/03/2026
Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post và Vietnam Post đồng loạt áp dụng phụ phí xăng dầu

Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post và Vietnam Post đồng loạt áp dụng phụ phí xăng dầu

14:30 , 12/03/2026
YouTube triển khai công nghệ phát hiện deepfake AI cho quan chức, nhà báo, tăng cường tính toàn vẹn thông tin

YouTube triển khai công nghệ phát hiện deepfake AI cho quan chức, nhà báo, tăng cường tính toàn vẹn thông tin

14:06 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên