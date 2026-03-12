Hơn 80% người Việt đang 'sống' cùng AI: Phó Chủ tịch Google thừa nhận một sự thật tại thị trường Đông Nam Á

Mới đây, trong buổi tọa đàm của ông Dan Taylor - Phó Chủ tịch mảng Quảng cáo Toàn cầu của Google, Việt Nam được đánh giá là đang ở vị thế rất chủ động trong kỷ nguyên AI. Với AI, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển mình thần tốc, nơi người dùng và doanh nghiệp không chỉ "đón nhận" mà còn "thẩm thấu" công nghệ mới với tốc độ vượt xa nhiều thị trường phát triển.

Về phía người dùng, Phó chủ tịch Taylor cho hay Việt Nam đang nhanh chóng đón nhận công nghệ với 81% người dùng tương tác với các sản phẩm ứng dụng AI thường xuyên và 83% đang chủ động học hỏi để nâng cao kỹ năng AI. Điều này cho thấy tâm thế của người Việt không còn là chờ đợi công nghệ mà là chủ động làm chủ công nghệ.

Trong khi đó, ông Taylor thừa nhận có tới 89% doanh nghiệp Việt Nam đã tích hợp AI vào chiến lược marketing. Trong đó, 78% doanh nghiệp tự đánh giá mức độ ứng dụng AI của mình ở mức từ trung bình đến cao.

Thế hệ người dùng hội thoại

Mỗi năm, Google ghi nhận hơn 5 nghìn tỷ lượt tìm kiếm trên toàn cầu. Tại Việt Nam, sự tăng trưởng này không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng của các truy vấn. Thay vì những từ khóa ngắn và khô khan, người dùng đang chuyển sang một trải nghiệm tìm kiếm mang tính hội thoại và trực quan hơn.

"Người dùng hiện nay đang đặt ra những câu hỏi dài hơn, phức tạp hơn. Trong Chế độ AI Mode, chúng tôi thấy các truy vấn dài gấp 3 lần so với tìm kiếm truyền thống", Ông Dan Taylor chia sẻ.

Ông Dan Taylor

Tại Việt Nam, thế hệ người dùng trẻ (Gen Z và Gen Alpha) không còn tìm kiếm theo cách "máy móc". Họ có thể chụp ảnh một đôi giày trên đường bằng Google Lens rồi hỏi thêm: "Tìm cho tôi đôi này size 40, giá dưới 2 triệu đồng và có thể giao nhanh trong 2 giờ tại Hà Nội?".

Thay vì chỉ gõ những từ khóa rời rạc như "giày chạy bộ", người dùng Việt (đặc biệt là Gen Z) đang hỏi những câu kiểu như "loại giày chạy bộ nào phù hợp cho người mới bắt đầu có đệm lót êm và giá dưới 2 triệu đồng tại TP.HCM?".

Sự sẵn sàng của hạ tầng di động và thói quen "chat" thường trực đã biến Việt Nam trở thành mảnh đất lý tưởng để các trải nghiệm đa phương thức (multimodal) bùng nổ.

Thông cáo của Google cho hay người tiêu dùng hiện đại tương tác với hơn 130 điểm chạm (touch points) trên di động mỗi ngày. Tại Việt Nam, hành trình này đã trở thành một vòng lặp liên tục giữa tìm kiếm, xem nội dung, lướt và mua sắm. Đây là lý do vì sao việc doanh nghiệp ứng dụng AI để "hiện diện đúng lúc" trở nên sống còn.

Việc chuyển sang tìm kiếm bằng AI không phải là một rào cản kỹ thuật, mà là một sự nâng cấp tự nhiên cho thói quen hàng ngày của họ. Người trẻ Việt không ngại dùng Google Lens để chụp một chiếc áo trên phố và hỏi AI nơi bán nó với giá tốt nhất.

Sự thích nghi này tạo ra một "mảnh đất màu mỡ" cho các thương hiệu biết tận dụng sức mạnh của Gemini để thấu hiểu ý định thực sự đằng sau mỗi cú chạm của khách hàng.

Mặc dù số liệu cụ thể cho Việt Nam về Google Lens chưa được tách riêng, nhưng tài liệu nhấn mạnh khu vực APAC (bao gồm Việt Nam) là thị trường hàng đầu thế giới về tìm kiếm bằng hình ảnh và giọng nói.

Không đứng ngoài cuộc chơi, các doanh nghiệp Việt Nam đang thể hiện một tư duy cực kỳ cởi mở với AI để giải bài toán hiệu suất. Với việc 1/5 lượt tìm kiếm qua Lens mang mục đích thương mại, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam có thể tận dụng AI để biến mỗi bức ảnh của khách hàng thành một cơ hội bán hàng.

Điểm khác biệt lớn nhất trong làn sóng này là sự xuất hiện của các "tác nhân AI" (AI Agents). Đây không còn là những công cụ hỗ trợ thụ động mà là những trợ lý thông minh có khả năng hành động thay mặt người dùng hoặc doanh nghiệp.

Ông Dan Taylor nhận định: "Gemini cho phép chúng tôi hiểu rõ ý định của người dùng ngay cả với những câu hỏi phức tạp nhất, từ đó hiển thị những quảng cáo có liên quan cá nhân hóa. Điều này không chỉ tăng giá trị cho người tiêu dùng mà còn thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho các đối tác kinh doanh."

Một ví dụ điển hình là việc tích hợp Gemini vào quy trình quảng cáo. Theo dữ liệu từ Google, việc sử dụng AI giúp giảm tỷ lệ quảng cáo không liên quan trung bình tới 40%. Đối với một thị trường nhạy cảm về chi phí và đòi hỏi tính hiệu quả cao như Việt Nam, việc "đánh đúng, thắng nhanh" bằng AI là yếu tố sống còn.

Tương lai của "Thương mại tự vận hành" tại thị trường nghìn tỷ

Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới: Thương mại tự vận hành (Autonomous Commerce). Hãy tưởng tượng một kịch bản nơi AI không chỉ tìm kiếm mà còn thay mặt người tiêu dùng thực hiện giao dịch khi mức giá chạm ngưỡng ngân sách dự kiến.

Sự giới thiệu của Giao thức Thương mại Toàn cầu (UCP) là bước đi chiến lược để tiêu chuẩn hóa cách doanh nghiệp kết nối với các trợ lý AI. Với một nền kinh tế số đang tăng trưởng thuộc hàng nhanh nhất khu vực, mức độ sẵn sàng của hạ tầng thanh toán và thương mại điện tử tại Việt Nam chính là "chìa khóa" để đưa những công nghệ này vào thực tế nhanh hơn bất kỳ đâu.

Bởi vậy, Google đang hợp tác với các đối tác lớn trong khu vực APAC như Shopee và Lazada để đưa các khả năng của Giao thức Thương mại Toàn cầu (UCP) vào thực tế.

Điều này có nghĩa là người dùng Việt Nam có thể sớm trải nghiệm việc mua sắm trực tiếp ngay trong AI Mode hoặc ứng dụng Gemini, loại bỏ các bước rườm rà (grunt work) trong quá trình mua sắm.

Ông Dan Taylor nhấn mạnh rằng mục tiêu của Google là loại bỏ những công việc rườm rà trong mua sắm để người dùng tập trung vào những phần thú vị hơn. Với người Việt, vốn yêu thích sự tiện lợi và nhanh chóng, AI chính là mảnh ghép hoàn hảo để tối ưu hóa hành trình mua sắm từ lúc phát sinh nhu cầu đến khi món hàng được giao tận tay.

Sự thích nghi nhanh chóng của thị trường Việt Nam với AI không đơn thuần là chạy theo xu hướng, mà là sự phản xạ tự nhiên của một nền kinh tế năng động. Khi ranh giới giữa tìm kiếm, khám phá và mua sắm dần xóa nhòa, những ai nắm bắt được sức mạnh của AI Agents và thấu hiểu được "ngôn ngữ hội thoại" của khách hàng sẽ là những người dẫn đầu./