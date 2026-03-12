Adobe mở rộng AI cho Photoshop và Firefly, tăng cường khả năng chỉnh sửa hình ảnh

Adobe vừa công bố trợ lý AI dành cho Photoshop đã chính thức ra mắt phiên bản thử nghiệm (beta) trên nền tảng web và ứng dụng di động. Bên cạnh đó, công ty cũng bổ sung nhiều tính năng chỉnh sửa hình ảnh mạnh mẽ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) vào Firefly, công cụ chuyên về tạo và chỉnh sửa đa phương tiện của hãng.

Trợ lý AI cho Photoshop lần đầu tiên được giới thiệu tại sự kiện MAX của Adobe vào tháng 10 năm ngoái. Tính năng này, hiện đang được triển khai tới người dùng, cho phép họ loại bỏ các vật thể hoặc người khỏi hình ảnh, thay đổi màu sắc hay điều chỉnh ánh sáng chỉ bằng các câu lệnh. Người dùng cũng có thể sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để yêu cầu trợ lý AI thêm hiệu ứng ánh sáng mềm mại, cắt ảnh theo định dạng cụ thể, tăng cường đổ bóng hoặc biến đổi nền ảnh để tạo ra một diện mạo khác biệt.

Adobe cho biết, người dùng Photoshop trả phí sẽ được tạo hình ảnh không giới hạn với trợ lý AI cho đến ngày 9 tháng 4. Trong khi đó, người dùng miễn phí sẽ có 20 lượt tạo hình ảnh để bắt đầu. Ngoài ra, công ty còn giới thiệu một tính năng mới mang tên AI markup trong bản beta công khai, cho phép người dùng vẽ các điểm đánh dấu trên màn hình và sử dụng trợ lý AI để biến đổi các đối tượng đó. Ví dụ, bạn có thể vẽ một bông hoa hoặc đánh dấu một đối tượng để loại bỏ nhằm thay đổi nền ảnh.

Không dừng lại ở đó, Adobe còn tích hợp thêm nhiều công cụ chỉnh sửa hình ảnh mới vào Firefly. Firefly sẽ nhận được tính năng Generative Fill, vốn đã có mặt trong Photoshop từ vài năm nay, để thay thế hoặc thêm đối tượng và điều chỉnh nền ảnh. Công cụ này cũng được bổ sung tính năng Generative Remove để loại bỏ đối tượng, Generative Expand để tăng kích thước hình ảnh bằng AI và Generative Upscale để nâng cao chất lượng. Đặc biệt, Adobe còn thêm một công cụ một chạm để xóa nền khỏi hình ảnh.

Vào tháng 2, công ty đã thông báo cho phép người đăng ký Firefly tạo hình ảnh không giới hạn nhằm khuyến khích việc sử dụng. Theo thời gian, Adobe cũng đã tích hợp hơn 25 mô hình tạo video và hình ảnh từ bên thứ ba, bao gồm Nano Banana 2 của Google, Image Generation của OpenAI, Gen-4.5 của Runway và Flux.2 Pro của Black Forest Labs.