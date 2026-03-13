9/11 nhà đồng sáng lập xAI dứt áo ra đi, tham vọn lật đổ ChatGPT của Elon Musk có nguy cơ phá sản

Tờ Business Insider (BI) cho hay dù đang trong cuộc đua khốc liệt để đưa Grok bắt kịp các đối thủ, xAI của Elon Musk lại đang phải đối mặt với một thực trạng phũ phàng: những bộ óc thiên tài đặt nền móng cho công ty đang đồng loạt rời thuyền.

Theo các nguồn tin thân cận, Zihang Dai đã chính thức rời xAI vào đầu tuần này, kéo theo đó là kế hoạch ra đi trong vài ngày tới của Guodong Zhang. Sự rời đi của bộ đôi này không chỉ đơn thuần là biến động nhân sự thông thường, mà nó đánh dấu một cột mốc đáng báo động: chỉ còn 2 trong số 11 nhà đồng sáng lập ban đầu còn ở lại sát cánh cùng vị tỷ phú công nghệ.

Lỗ hổng từ những dự án trọng điểm

Sự ra đi của Guodong Zhang được coi là một tổn thất nặng nề đối với xAI. Trước khi đầu quân cho Musk, Zhang từng là chuyên gia tại Google DeepMind và sở hữu tấm bằng Tiến sĩ từ Đại học Toronto danh giá. Tại xAI, ông không chỉ báo cáo trực tiếp cho Musk mà còn là người cầm lái hai dự án "xương sống": Grok Code và Grok Imagine (trình tạo hình ảnh và video).

Đáng chú ý, Zhang vừa được giao trọng trách lớn hơn vào đầu năm nay sau khi Tony Wu rời đi. Việc một nhân sự cấp cao, người vừa xuất hiện trong buổi họp toàn thể để trình bày chiến lược công ty, quyết định rời bỏ vị trí ngay lúc này đặt ra dấu hỏi lớn về văn hóa làm việc hoặc áp lực khủng khiếp tại đây.

Tương tự, Zihang Dai, cựu nhân sự Google với bằng Tiến sĩ từ Carnegie Mellon, cũng đã xóa bỏ danh hiệu xAI trên trang cá nhân X, xác nhận sự chấm dứt mối lương duyên với startup này.

Làn sóng di cư này diễn ra ngay thời điểm Elon Musk thừa nhận một sự thật không mấy vui vẻ: Grok hiện đang tụt hậu trong khả năng lập trình. Tại Hội nghị Abundance diễn ra vào thứ Tư vừa qua, Musk đã phải xin lỗi vì đến muộn với lý do vừa phải tham gia một cuộc họp khẩn cấp về kỹ thuật để rà soát lại toàn bộ quy trình nhằm vượt qua các đối thủ cạnh tranh.

Sự thiếu hụt nhân sự chủ chốt như Zhang (người dẫn dắt dự án Grok Code) chắc chắn sẽ khiến tham vọng "vượt mặt đối thủ" của Musk trở nên xa vời hơn. Trước đó, một loạt tên tuổi như Toby Pohlen, Jimmy Ba, Tony Wu và Greg Yang cũng đã lần lượt rời đi kể từ tháng Giêng, để lại khoảng trống mênh mông trong đội ngũ kỹ thuật tinh hoa.

Để trấn an dư luận và nhân viên, Elon Musk từng giải thích trong buổi họp toàn thể vào tháng 2 rằng công ty đang tái cấu trúc để hoạt động hiệu quả hơn ở quy mô lớn. Ông cho rằng có những nhân sự chỉ phù hợp với giai đoạn sơ khởi của một startup và sẽ không còn tương thích khi công ty tiến lên quy mô tiếp theo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy xAI đã mất đi hàng chục nhân viên kể từ đầu năm.

Nhiều dự án đầy tham vọng như Macrohard (dự án AI dành cho giới văn phòng) đã rơi vào tình trạng đình trệ sau khi người dẫn dắt là Toby Pohlen rời đi. Để cứu vãn tình thế, Musk thông báo trên X rằng xAI hiện đang phải hợp tác với Tesla để tiếp tục duy trì dự án này.

Việc xAI vừa được thâu tóm bởi SpaceX (công ty tên lửa đang hướng tới đợt IPO với định giá 1,5 nghìn tỷ USD) cho thấy sự dịch chuyển trong cấu trúc hệ sinh thái các công ty của Musk, nhưng cũng làm dấy lên nghi vấn về tính độc lập và sức hút của riêng xAI.

Giờ đây, khi chỉ còn Manuel Kroiss và Ross Nordeen là những nhà đồng sáng lập cuối cùng trụ lại, xAI đang đứng trước một phép thử nghiệt ngã. Liệu triết lý quản trị "hardcore" của Musk có giúp Grok lật ngược thế cờ, hay sự ra đi của những "linh hồn" công nghệ sẽ khiến startup này hụt hơi trong cuộc chiến AI vốn không có chỗ cho sự chậm trễ?

Câu trả lời có lẽ sẽ nằm ở màn trình diễn của Grok trong những tháng tới, khi những nhân tài cũ đã tìm thấy bến đỗ mới, còn Elon Musk vẫn đang miệt mài trong những cuộc họp kỹ thuật thâu đêm.

*Nguồn: BI, Fortune