CEO NVIDIA: Card đồ họa GeForce 25 năm tuổi chính là khởi nguồn của cuộc cách mạng AI

Trong một buổi trò chuyện cùng các thành viên cấp cao của đội ngũ GeForce để kỷ niệm 25 năm ra mắt GPU GeForce 3, CEO NVIDIA Jensen Huang đã có những chia sẻ bất ngờ, chính chiếc card đồ họa này đã khởi đầu cuộc cách mạng AI.

Theo ông Jensen Huang, GeForce 3 đã giúp NVIDIA chuyển mình vĩ đại, từ việc sử dụng các bộ tăng tốc chức năng cố định (fixed-function accelerators) sang các shader có thể lập trình (programmable shaders). Ý tưởng cốt lõi đằng sau sự thay đổi này là giúp các nhà phát triển game đưa "dấu ấn nghệ thuật" của riêng mình vào từng sản phẩm.

CEO NVIDIA nhớ lại, vào cuối những năm 90, mọi tựa game gần như trông "giống hệt nhau" vì các bộ tăng tốc chức năng cố định trên những mẫu card như Riva 128 và TNT không mang lại sự linh hoạt trong cách GPU hoạt động. Điều này đã thúc đẩy NVIDIA trao cho các nhà phát triển nhiều quyền kiểm soát hơn đối với sản phẩm của họ thông qua kiến trúc vertex và Pixel shader có thể lập trình, lần đầu tiên xuất hiện trên GeForce 3.

Ông Huang cho biết: "Game là một phương tiện để biểu đạt nghệ thuật. Chúng tôi muốn tất cả các trò chơi trông khác biệt. Và nếu muốn vậy, bạn cần khả năng thể hiện tính nghệ thuật đó dưới một dạng chương trình nào đó. Chương trình không thể được mã hóa sẵn". Chính sự thay đổi này đã biến NVIDIA từ một công ty phần cứng đơn thuần trở thành một "công ty điện toán".

Jensen Huang nhấn mạnh rằng cách tiếp cận lập trình mới này đã mở đường cho sự ra đời của CUDA, nền tảng bổ sung khả năng tính toán song song vào GPU, và là nền móng cốt lõi cho các ứng dụng AI sau này.

CEO NVIDIA đề cập việc công ty dám chấp nhận rủi ro với công nghệ ray tracing. Đây là một quy trình tính toán cực kỳ nặng nề, đòi hỏi NVIDIA phải dựa vào một thứ khác ngoài sức mạnh xử lý thô. Chính công nghệ RTX này đã mở đường cho các công nghệ nâng cấp hình ảnh như DLSS, vốn tận dụng kết xuất thần kinh (neural rendering) để mang "khả năng tạo sinh vào đồ họa máy tính".