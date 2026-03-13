Người dân Việt Nam sắp đi nước ngoài đón tin vui

Theo bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu của Henley Passport Index 2026 cập nhật vào tháng 3/2026, hộ chiếu Việt Nam tiếp tục thăng hạng. Thứ hạng trên hộ chiếu phản ánh khả năng di chuyển trên toàn cầu của công dân và độ mở của quốc gia.

Cụ thể, Hộ chiếu Việt Nam tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu, so với lần xếp hạng hồi tháng 1/2026, đứng thứ 84 trên toàn thế giới.

Hiện công dân Việt Nam có thể nhập cảnh tại 48 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) trong tổng số 199 quốc gia, vùng lãnh thổ.

48 điểm đến công dân Việt Nam được miễn thị thực

Các điểm đến mà công dân Việt Nam có thể nhập cảnh chỉ cần e-visa bao gồm: Albania, Anguilla, Antigua và Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Colombia, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gabon, Georgia, Guinea, Ấn Độ, Liberia, Malawi, Mauritania, Moldova, Montserrat, Morocco, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Nga, Sao Tome và Principe, Somalia, Nam Sudan, Syria, The Bahamas, Togo, Thổ Nhĩ Kỳ, Uganda, UAE, Vương quốc Anh, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe, St. Helena, St. Kitts và Nevis.

Thứ hạng hộ chiếu cao nhất của Việt Nam trong lịch sử 20 năm của bảng xếp hạng Chỉ số Hộ chiếu Henley là 78 (năm 2006, 2007), 79 (năm 2008, 2009), 81 (năm 2013, 2014) và 84 (năm 2010).

Ba cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong bảng xếp hạng lần này thuộc về Singapore (xếp hạng 1), Nhật Bản, Hàn Quốc và UAE (đồng hạng 2). Công dân Singapore hiện được miễn thị thực khi nhập cảnh 192 trong tổng số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ được theo dõi. Trong khi đó, công dân sở hữu hộ chiếu Nhật Bản, Hàn Quốc và UEA được miễn thị thực tại 187 điểm đến.

Henley Passport Index được đánh giá dựa trên số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân của một nước có thể nhập cảnh mà không cần thị thực trước (visa), hoặc chỉ cần xin thị thực điện tử (e-visa), thị thực tại cửa khẩu (visa on arrival) hoặc giấy phép du lịch điện tử (ETA).

Bảng xếp hạng được xây dựng từ nguồn dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế (IATA) kết hợp với phân tích của đội ngũ nghiên cứu Henley & Partners.