Đề xuất thêm trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế

13-03-2026 - 13:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Bộ Tài chính đang đề xuất thêm một số trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế, theo hướng giảm thủ tục cho người nộp thuế và đẩy mạnh sử dụng dữ liệu sẵn có của cơ quan quản lý.

Trong dự thảo mới, một nhóm trường hợp điển hình được nhắc tới là người nộp thuế không phải khai lại khi cơ quan thuế đã có đủ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hệ thống quản lý thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Một trường hợp khác là tổ chức, cá nhân Việt Nam khấu trừ, nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài, nhưng trong tháng không phát sinh khấu trừ thì không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Ngoài ra, bên Việt Nam trả thu nhập cho tổ chức, cá nhân nước ngoài từ đầu tư trái phiếu quốc tế của Chính phủ Việt Nam, hoặc từ các khoản cho vay đối với Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, cũng được đề xuất không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Ngoài các nội dung bổ sung, dự thảo tiếp tục kế thừa một số quy định hiện hành như trường hợp người nộp thuế chỉ có hoạt động thuộc đối tượng không chịu thuế; doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu; người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh; hoặc tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến.

