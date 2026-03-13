Hộ kinh doanh phát sinh giao dịch ở tài khoản ngân hàng chưa được thông báo với cơ quan Thuế: Phó Cục trưởng Cục Thuế có khuyến nghị quan trọng

Nếu nhầm lẫn phát sinh giao dịch cho sản xuất kinh doanh vào tài khoản ngân hàng khác, hộ kinh doanh phải báo ngay cho cơ quan Thuế

Ngày 12/3, Cổng thông tin Chính phủ và Cục Thuế - Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo "Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững". Chương trình được phối hợp tổ chức bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo, với sự tham gia chuyên môn của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM).

Tại phiên hỏi đáp, đại diện các hộ kinh doanh đã đưa ra nhiều thắc mắc tới cơ quan Thuế như cách xác định phương pháp tính thuế, thủ tục kê khai lần đầu, nguy cơ bị truy thu khi doanh thu tăng mạnh…

Trong đó, một hộ kinh doanh bún cá chấm hỏi, doanh thu của hộ từ 500 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng. Theo Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước, hộ kinh doanh này có phải mở tài khoản riêng mang tên hộ hay không? Hay có thể sử dụng tài khoản của chủ hộ cũ không?

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế (giữa) giải đáp các băn khoăn của hộ kinh doanh (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, hướng dẫn của Thông tư 25 nhằm đảm bảo quyền lợi rõ ràng trong việc xác định các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, điều này cũng giúp cơ quan Thuế có thêm cơ sở để hỗ trợ người dân khi gặp vướng mắc.

Ông Sơn cho biết, về tài khoản ngân hàng sử dụng, hộ kinh doanh chỉ cần thông báo cho cơ quan Thuế là hộ sử dụng tài khoản này cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Phó Cục trưởng Cục Thuế cũng lưu ý, việc hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng tài khoản để phục vụ sản xuất kinh doanh thì khi giao dịch cần thông báo cho khách hàng biết và để họ giao dịch qua tài khoản đó.

“Trong trường hợp chúng ta quên hoặc nhầm lẫn khi phát sinh giao dịch ở các tài khoản ngân hàng khác mà chúng ta có, thì hộ kinh doanh cũng phải kịp thời thông báo với cơ quan Thuế để đơn vị cập nhật kịp thời, tránh những trường hợp có thể gặp phải là bị xử lý vi phạm hành chính, hoặc hơn nữa có thể có nguy cơ thành tội trốn thuế chẳng hạn nếu giao dịch xong mà quên”, Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh.

Ông Mai Sơn thông tin, trong trường hợp hộ kinh doanh có vướng mắc gì trong việc sử dụng tài khoản, đăng ký tài khoản, những vấn đề định danh trong tài khoản đó, cán bộ thuế và đơn vị cung cấp giải pháp sẽ hỗ trợ.

Hộ kinh doanh phải báo cho cơ quan Thuế về các tài khoản nhận tiền

Theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế các tài khoản ngân hàng và ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đối với các hộ đang hoạt động, thời hạn gửi thông báo chậm nhất là ngày 20/4/2026.

Tại Thông tư 18, Bộ Tài chính quy định rõ nghĩa vụ của hộ kinh doanh trong việc thông báo các tài khoản ngân hàng và ví điện tử liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế tất cả các số tài khoản hoặc ví điện tử sử dụng để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh.

Đối với hộ kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 17 Nghị định 68, việc thông báo số tài khoản hoặc số hiệu ví điện tử phải được thực hiện theo Mẫu số 01/BK-STK, ban hành kèm theo Thông tư 18, và thời hạn chậm nhất là ngày 20/4/2026.

Ngoài ra, trong trường hợp có sự thay đổi về thông tin tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo lại với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.