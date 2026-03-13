Xe bị trộm hoặc đã bán nhưng chưa sang tên bị phạt nguội, phải làm gì?

Những ngày gần đây, Báo Người Lao Động nhận được phản ánh của nhiều bạn đọc về việc bị phạt nguội xe do mình đứng tên trên giấy đăng ký xe nhưng đã bán, cho, tặng, chuyển quyền sở hữu mà chưa làm thủ tục thu hồi biển số (hoặc sang tên, chuyển chủ) hoặc bị mất cắp nhưng chưa trình báo.

Công an TP HCM triển khai kế hoạch về tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện.

Liên quan đến thắc mắc trên, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết pháp luật quy định công dân, tổ chức là chủ xe phải thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe (cung cấp bản sao hợp đồng mua bán và đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe) khi bán, cho tặng xe.

Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu đăng ký xe. Do vậy, Cục CSGT đề nghị người dân đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe Công an địa phương (Công an xã, phường hoặc Phòng CSGT Công an tỉnh, TP) để đề nghị cán bộ đăng ký xe rà soát, làm sạch dữ liệu, kê khai tình trạng phương tiện do mình đứng tên chủ xe.

Trong quá trình thực hiện, khi cơ quan đăng ký xe xác định được chủ xe đang quản lý, sử dụng phương tiện, sẽ thông báo để công dân phối hợp hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định. Trong thời gian chưa liên hệ và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng chính thức, công dân vẫn là chủ xe hợp pháp đứng tên phương tiện và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến chiếc xe.

Với xe bị mất trộm mà bị phạt nguội, người dân cần đến công an địa phương để trình báo và lập hồ sơ mất trộm. Nếu chưa làm bước này thì nên làm càng sớm càng tốt. Sau khi tiếp nhận, công an địa phương sẽ lập biên bản và cấp giấy xác nhận mất xe.

Sau đó, người dân có thể mang giấy xác nhận mất xe đến cơ quan gửi thông báo phạt nguội kèm giấy tờ xe để trình bày xe đã bị mất trước thời điểm vi phạm và mình không phải người điều khiển phương tiện.

Dù vậy, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân để tránh rủi ro không đáng có, người dân nên làm thủ tục báo mất và thu hồi đăng ký, biển số xe tại cơ quan công an.