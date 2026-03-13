Đề xuất cho phép xe chạy cao tốc Cam Lộ - La Sơn 80 km/h

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ II , dự án mở rộng đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua tỉnh Quảng Trị (từ Km0 đến Km37+300) và TP. Huế (từ Km37+300 đến Km102+200). Mặt bằng thi công đã được Khu Quản lý đường bộ II bàn giao cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - chủ đầu tư dự án - từ ngày 13/1 năm nay để triển khai xây dựng.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng, chủ đầu tư đã điều chỉnh quy định tốc độ lưu hành tối đa trên toàn tuyến từ 80 km/h xuống 50 km/h, nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình thi công mở rộng trên tuyến đường đang khai thác.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Ngọc Văn.

Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân, cũng như kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng nhận thấy nhiều đoạn tuyến chưa triển khai thi công nhưng phương tiện vẫn phải chạy với tốc độ tối đa 50 km/h. Điều này khiến các phương tiện "nối đuôi" nhau di chuyển chậm trong gần 100 km , gây khó khăn cho tài xế.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các nhà thầu đã triển khai thi công rải đều trên toàn tuyến. Trong khi đó, tại địa bàn TP. Huế, việc thi công mới diễn ra tại một số vị trí cục bộ, cách xa nhau. Chẳng hạn, đoạn từ Km50 - Km60 (khoảng 10 km) vẫn chưa triển khai thi công.

Ngoài ra, một số đoạn đã được hoàn thành, đủ bề rộng nền đường, mặt đường cho 4 làn xe cùng dải dừng xe khẩn cấp theo giai đoạn phân kỳ đầu tư năm 2022. Tuy nhiên, các đoạn này chưa thực hiện thêm lớp tạo nhám và một số hạng mục phụ trợ nên vẫn chưa tổ chức giao thông theo quy mô đầy đủ.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Khu Quản lý đường bộ II, Đội Cảnh sát giao thông số 5 và Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thống nhất, tốc độ lưu thông của ô tô trên các đoạn chưa thi công - đặc biệt là những đoạn đã mở rộng đủ 4 làn xe..., sẽ được đề xuất nâng lên 80 km/h . Trong khi đó, các đoạn đang thi công tiếp tục áp dụng mức hạn chế 50 - 70 km/h để đảm bảo an toàn.

Với những đoạn thuộc cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã mở rộng đủ 4 làn xe, cơ quan chức năng sẽ được đề xuất nâng tốc độ lưu thông lên 80 km/h. Ảnh: DRVN.

Bên cạnh đó, tại các vị trí sắp kết thúc phạm vi cho phép vượt xe, cơ quan chức năng đề nghị bổ sung đèn cảnh báo xoay trên các cột hộ lan để tăng khả năng nhận diện và đảm bảo an toàn giao thông.

Đối với những đoạn đang thi công, chủ đầu tư và nhà thầu được yêu cầu bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn và thiết bị cảnh báo theo đúng hồ sơ biện pháp tổ chức thi công .