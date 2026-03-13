Tập đoàn Trung Quốc thuộc TOP 500 thế giới cam kết đầu tư 3,5 tỷ USD vào tỉnh rộng thứ ba Việt Nam trong 5 năm tới

Sáng 12/3, ông Tạ Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có buổi họp kiến trúc và làm việc với Đoàn công tác của Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (CPCG - Trung Quốc) để trao đổi về các hoạt động nội dung hợp lý và xúc tiến đầu tư hạ tầng trên địa bàn bàn làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa, Nhà sáng lập Tập đoàn đã giới thiệu về quy mô của CPCG (thuộc Top 500 thế giới) và bày tỏ mong muốn được tham gia đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của tập đoàn như giao thông, đô thị, thủy lợi và khu công nghiệp.

Tập đoàn cam kết nếu được hợp tác, tổng quy mô dự án đầu tư trong 5 năm tới tại Đắk Lắk sẽ không thấp hơn 3,5 tỷ USD, theo mô hình EPC, PPP... đồng bộ giữa xây dựng và vận hành, duy tu, bảo dưỡng.

Đại tập đoàn đặc biệt quan tâm đến hai dự án hạ tầng giao thông quy lớn là tuyến tốc độ cao Đắk Lắk – Phú Yên (CT.23) với tổng mức đầu tư sơ bộ 30.980 tỷ đồng và tuyến Cao tốc Bắc - Nam hướng Tây (đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa) đi qua địa bàn tỉnh. Tập đoàn trình bày mong muốn được khảo sát, tìm hiểu cơ hội tư vấn tại Đắk Lắk và cam kết nếu phát triển các dự án tại địa phương sẽ đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình, góp phần cung cấp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Ảnh: UBND tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn trân trọng cảm ơn tâm huyết và tầm nhìn phát triển hạ tầng của ông Nghiêm Giới Hòa đối với địa phương. Ông khẳng định, UBND tỉnh luôn ghi nhận và đánh giá mức độ cao về quan tâm của Tập đoàn đối với môi trường đầu tư của tỉnh, đặc biệt là trong các lĩnh vực quan trọng như hạ tầng giao thông, đô thị và khu công nghiệp. Đây là những động lực quan trọng cho sự phát triển của Đắk Lắk trong giai đoạn tới.

Đối với các dự án cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết tỉnh sẵn sàng cung cấp thông tin, hỗ trợ Tập đoàn khảo sát nghiên cứu và làm việc với các cơ quan Trung ương đối với các dự án thuộc thẩm quyền cấp trên.

Đối với tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa thuộc thẩm quyền phát triển khai của các cơ quan Trung ou. Nếu tập đoàn quan tâm nghiên cứu, tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng cung cấp thông tin để doanh nghiệp làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.

Đối với tuyến đường kết nối Đắk Lắk với Phú Yên tốc độ cao, tỉnh đang nghiên cứu đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đây là dự án quan trọng tăng cường kết nối khu vực Tây Nguyên với duyên hải miền Trung. Tỉnh hoàn thiện doanh nghiệp, tập đoàn có năng lực quan tâm nghiên cứu và đề xuất phương án đầu tư phù hợp theo quy định.

Về vấn đề xuất bản ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn đề nghị các cơ quan chuyên môn hai bên tiếp tục làm việc cụ thể để đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật Việt Nam trước khi tiến hành ký kết chính thức.