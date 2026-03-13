Việt Nam đang triển khai tuyến cao tốc băng qua 2 con đèo hiểm trở, giúp giảm đến 50% chi phí vận tải

Tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, sáng 13/3 đã diễn ra cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ của dự án khoảng 942,15ha; diện tích đất rừng (rừng phòng hộ và rừng sản xuất) cần chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 324,88ha. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng.

Đối với dự án thành phần 1, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 179,5ha trên tổng số 1.498 hộ và 8 tổ chức; số hộ dân cần bố trí tái định cư khoảng 375 hộ; số lượng mồ mả cần di dời khoảng 2.404 mộ.

Đối với dự án thành phần 2, tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 576,77ha trên tổng số 1.683 hộ và 11 tổ chức; số hộ dân cần bố trí tái định cư khoảng 119 hộ; số lượng mồ mả cần di dời khoảng 561 mộ.

Hiện các địa phương thuộc dự án thành phần 1 đã phê duyệt các phương án và đang làm thủ tục chi trả. Các địa phương thuộc dự án thành phần 2 đã hoàn thành ban hành giá đất cụ thể và đang lập phương án thông qua Hội đồng bồi thường để niêm yết công khai phương án cho các hộ dân tham gia ý kiến.

Toàn cảnh buổi họp (Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai)

Đối với Dự án thành phần 3, các địa phương đã tổ chức họp dân, niêm yết thông báo thu hồi đất, hoàn thành công tác kiểm kê tài sản, vật, hoa màu phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng. Các địa phương hiện triển khai hoàn thiện, phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo từng đợt, đồng thời bàn giao mặt bằng tại một số vị trí thuận lợi để triển khai thi công trước.

Đến ngày 12/3, dự án thành phần 3 đã phê duyệt phương án bồi thường 139,9ha trên tổng số 340,83ha và chi trả tiền và bàn giao mặt bằng cho 109,88ha.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc chấp hành chủ trương thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng giai đoạn; ưu tiên hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại các khu vực thuận lợi để bàn giao cho đơn vị thi công trước.

Ông Hoàng nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện dự án, các đơn vị cần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku theo kế hoạch đã đề ra.

Cao tốc dài 125km đi qua 2 đèo có địa hình hiểm trở

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125km, đi qua 16 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/giờ. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2029.

Dự án có tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương là 42.484 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng).

Cao tốc được chia thành 3 dự án thành phần gồm dự án thành phần 1 (chiều dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng), dự án thành phần 2 (chiều dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng) và dự án thành phần 3 (chiều dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng).

Đoạn tuyến qua đèo An Khê (khoảng 20km) và đèo Mang Yang (khoảng 20km) có điều kiện địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc cao. Tại buổi kiểm tra tiến độ ngày 21/2, đơn vị thực hiện dự án cho biết, dự kiến tháng 3 sẽ khởi công hợp phần 2 là hệ thống hầm Mang Yang và An Khê.

Theo thông tin tại Lễ khởi công dự án thành phần 3, việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là yêu cầu khách quan, cấp bách và cần thiết. Sau khi hoàn thành, cao tốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku còn 1,5 đến 2 giờ, giảm 40-50% chi phí vận tải, nâng cao năng lực kết nối vùng, khắc phục các nguy cơ mất an toàn qua 2 đèo An Khê và Mang Yang.

Đồng thời, dự án giúp hình thành trục giao thông chiến lược Đông - Tây, kết nối với cao tốc Bắc - Nam, sân bay, cảng biển và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tạo hành lang logistics quan trọng từ Biển Đông sang Đông Bắc Campuchia và Nam Lào.