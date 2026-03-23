Cách tính thuế cho cá nhân có 2 nguồn thu nhập

Với quy định nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng đối với cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm, ông Huy đề nghị cơ quan chức năng xác nhận thời điểm chính thức áp dụng mức ngưỡng này (từ kỳ tính thuế năm 2026 hay theo mốc thời gian cụ thể tại văn bản hướng dẫn).

Đồng thời, trường hợp cá nhân có nhiều nguồn thu nhập, gồm thu nhập từ tiền lương và thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản (nhà cho thuê), việc tính thuế thu nhập cá nhân được thực hiện như thế nào? Có phải tách riêng từng nguồn thu nhập để tính thuế (tiền lương áp dụng biểu thuế lũy tiến; cho thuê tài sản áp dụng phương pháp khoán hoặc theo thu nhập thực tế) và không cộng gộp khi xác định nghĩa vụ thuế hay không?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 15 Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế Thu nhập cá nhân ngày 10/12/2025 của Quốc hội:

Tại Điều 3 quy định về thu nhập chịu thuế:

"1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

… 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công".

Tại Điều 7 quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh;

Tại Điều 8 quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công;

Tại Điều 29 điều khoản thi hành:

"2. Các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026".

Căn cứ Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

Căn cứ Thông tư số 18/2026/TT-BTC ngày 5/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của ông Lê Trần Bá Huy vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa có thu nhập từ kinh doanh thì thực hiện khai thuế riêng cho từng nguồn thu nhập theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

Đối với hoạt động cho thuê tài sản (nhà cho thuê) thực hiện khai, nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, Thông tư số 18/2026/TT-BTC.