Hà Nội dự kiến xây dựng nhà hát 2.000 tỷ đồng, quy mô 9.000 m2 để người dân tiếp cận âm nhạc giá trị cao

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành số 08 thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chương trình hành động nêu rõ quan điểm chỉ đạo là xác định con người ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội trong chiến lược phát triển Hà Nội.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội sẽ đầu tư, hỗ trợ đầu tư 1.058 dự án với tổng số vốn 36.112 tỷ đồng, trong đó 250 dự án (dùng ngân sách thành phố) có tổng số vốn 20.942 tỷ đồng; 808 dự án (dùng ngân sách xã, phường) có tổng số vốn 15.170 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh mục nhóm công trình trọng điểm, Hà Nội sẽ xây dựng nhà hát thành phố ( trên đường Võ Thị Sáu, phường Bạch Mai). Nhà hát rộng khoảng 9.000 m2, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, dự kiến 2.000 - 2.500 chỗ.

Hiện nay, thành phố Hà Nội đang quản lý 6 Nhà hát, các địa điểm hiện có đã đầu tư cách đây 20 năm, không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật (âm thanh, ánh sáng, sân khẩu) hoặc không gian quá chật hẹp, không đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hóa nghệ thuật biểu diễn, khuôn viên nhỏ hẹp, trong khi nhu cầu hưởng thu văn hóa ngày càng càng.

Người dân, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng có nhu cầu cao hơn về các hoạt động giải trí, sinh hoạt cộng đồng mang tính văn hóa, nghệ thuật cao cấp. Nhà hát có quy mô lớn hơn các Nhà hát hiện có sẽ cung cấp thêm địa điểm để người dân được tiếp cận với âm nhạc giá trị cao.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ mở rộng, phục dựng không gian lịch sử của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; xây Trung tâm văn hóa thành phố có quy mô 20.000 chỗ ngồi ở trục cảnh quan sông Hồng; nghiên cứu xây công trình biểu tượng Thủ đô trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng ở khu vực Bắc Cầu (phường Bồ Đề)…

Thành phố cũng đặt mục tiêu hình thành 15 - 20 Trung tâm công nghiệp văn hóa và Trung tâm phát triển thương mại văn hóa, Trung tâm thiết kế sáng tạo quy mô cấp thành phố và địa phương; xây dựng 10-15 tác phẩm, chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội, có khả năng biểu diễn lâu dài và giới thiệu ra khu vực, quốc tế...

Mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội là trung tâm văn hóa - sáng tạo có tầm ảnh hưởng trong khu vực, với hệ sinh thái văn hóa đa dạng, giàu bản sắc và hiện đại. Đời sống văn hóa nghệ thuật, tinh thần của nhân dân ngang với các nước đứng đầu khu vực; chỉ số hạnh phúc tăng…

Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Hà Nội trở thành thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc"; là trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn của khu vực châu Á và thế giới…

Công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn chủ lực đóng góp quan trọng, bền vững trong nâng cao chất lượng sống của người dân; đóng góp 12% GRDP trong nền kinh tế. Cạnh đó, Hà Nội có thêm 2 di sản được UNESCO công nhận, ghi danh; phấn đấu có thêm 5 di tích quốc gia đặc biệt…

Để thực hiện những nội dung nêu trên, Thành ủy Hà Nội đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có nội dung đổi mới tư duy, phương thức phát triển văn hóa thủ đô.

Các giải pháp bao gồm hoàn thiện thể chế, chính sách theo luật Thủ đô và quy hoạch phát triển văn hóa gắn với Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, văn hóa công vụ, trách nhiệm nêu gương, xây dựng niềm tin của nhân dân và xã hội.

Xây dựng hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo thủ đô đa dạng, hiện đại, trong đó doanh nghiệp là động lực, người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm; nhận diện và ứng xử thích hợp với tài nguyên văn hóa…