Kế hoạch thông xe cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung

Ngày 23-3, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình giao thông TP Huế cho biết đang đốc thúc các nhà thầu tăng tốc thi công, quyết tâm hoàn thành phần lớn dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An) vào dịp 30-4.

Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đoạn tuyến dự án cầu vượt cửa biển, kịp thông xe vào dịp 30-4.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được thông xe kỹ thuật vào ngày 30-4 đối với đoạn từ đầu tuyến giáp cầu Tam Giang đến điểm giao với đường Hồ Văn Đỗ.

Riêng đoạn cuối từ đường Hồ Văn Đỗ đến Quốc lộ 49 dài khoảng 200 m hiện vẫn đang vướng mặt bằng, các đơn vị chức năng đang khẩn trương giải phóng để hoàn thiện toàn tuyến.

Hạng mục cầu vượt cửa biển đã hoàn thành thử tải

Cầu vượt cửa biển được cho là lớn nhất miền Trung.

Đây là công trình cầu vượt cửa biển lớn nhất khu vực miền Trung, có tổng chiều dài toàn tuyến 7,785 km. Trong đó, riêng hạng mục cầu vượt cửa biển Thuận An dài 2,36 km, mặt cầu rộng từ 20 m đến 23,5 m tại nhịp chính.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng, được khởi công từ ngày 26-3-2022.

Đoạn đường 1B - Thuận An phía Nam cửa biển dài 2,15 km mới bàn giao mặt bằng đến đoạn giáp đường Hồ Văn Đỗ.

Đến nay, phần cầu chính vượt cửa biển Thuận An từ mố M1 đến mố M2 đã hoàn thành thi công và đã được kiểm định thử tải, sẵn sàng cho giai đoạn khai thác.

Đoạn đường 1B phía Nam cửa Thuận An vẫn còn ngổn ngang.

Ở phần tuyến, nhánh 1A phía Hải Dương dài 2,78 km cùng nút giao cầu Tam Giang cơ bản đã hoàn thiện các hạng mục chính như thảm bê tông nhựa, dải phân cách.

Hiện các đơn vị đang triển khai thảm lớp bê tông nhựa mặt đường tại các nhánh kết nối, dự kiến hoàn thành trước ngày 26-3 và hoàn tất công tác chỉnh trang, thanh thải vào ngày 5-4.

Trải lớp cấp phối đá dăm để chuẩn bị thảm bê tông nhựa đoạn phía Nam.

Trong khi đó, tuyến 1B phía Thuận An dài 2,15 km đã được bàn giao khoảng gần 2 km mặt bằng. Tuy nhiên, đoạn cuối dài khoảng 200 m từ nút giao Hồ Văn Đỗ đến Quốc lộ 49A vẫn còn 11 hộ dân chưa bàn giao, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Thi công đoạn giáp đường Hồ Văn Đỗ để kịp tiến độ thông xe kỹ thuật vào dịp 30-4.

Trên các đoạn đã có mặt bằng, nhà thầu đang đồng loạt thi công mặt đường, hệ thống thoát nước, cấp nước, vỉa hè và điện chiếu sáng, phấn đấu hoàn thành vào dịp 30-4.

Theo Ban Quản lý dự án, bên cạnh vướng mắc về mặt bằng, nguồn cung vật liệu cũng đang là một thách thức khi khả năng cung cấp cấp phối đá dăm từ các mỏ trên địa bàn chưa dồi dào, trong khi giá xăng dầu biến động mạnh, ảnh hưởng đến tiến độ và chi phí thi công.

Mố M1 bắt đầu lên cầu vượt cửa biển.