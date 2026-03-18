Không chỉ xây dựng sân bay, Sun Group còn quan tâm 20 dự án quy mô hơn 21.000 ha tại tỉnh rộng nhất Việt Nam

Chiều 17/3, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) về tình hình thực hiện các dự án đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh; đề xuất quy mô, ý tưởng các dự án đang quan tâm nghiên cứu đầu tư.

Buổi làm việc do ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì nhằm nắm bắt tình hình thực hiện các dự án Sun Group đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh; đề xuất quy mô, ý tưởng các dự án đang quan tâm nghiên cứu đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) về triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh (Ảnh: CTTĐT tỉnh Lâm Đồng)

Theo báo cáo, từ đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) đã bắt đầu đến tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) để nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Đến nay, Tập đoàn Sun Group đã bày tỏ sự quan tâm đối với 20 dự án đầu tư với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 21.525,05 ha.

Trong đó, lĩnh vực hạ tầng giao thông có 01 dự án; lĩnh vực khu đô thị, khu dân cư có 13 dự án; lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ có 06 dự án.

Đối với 07 dự án bổ sung, hiện nay, Sở Tài chính đang phối hợp với các cơ quan, UBND các địa phương cập nhật bổ sung các dự án phù hợp các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia, làm cơ sở để UBND các địa phương đề xuất chủ trương đầu tư.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Sun Group đã báo cáo thông tin và tình hình thực hiện các dự án đã và đang triển khai thực hiện; đồng thời, đề xuất quy mô, ý tưởng các dự án đang quan tâm nghiên cứu đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, đây là lần thứ hai kể từ khi thành lập tỉnh mới, Thường trực Tỉnh ủy dự làm việc với Tập đoàn. Ngay từ buổi làm việc đầu tiên đến nay, trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nói chung về việc kế thừa các cam kết, nỗ lực của các tỉnh cũ với các nhà đầu tư chiến lược là rất rõ ràng, minh bạch.

Tỉnh ghi nhận, đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm, uy tín của Tập đoàn trong việc triển khai nhiều dự án quy mô lớn, có sức lan tỏa, góp phần tạo diện mạo mới cho nhiều địa phương trong cả nước.

Lâm Đồng có những tiềm năng, lợi thế riêng biệt, vì vậy tỉnh xác định rõ tâm thế phải chủ động đồng hành, bám sát, hỗ trợ doanh nghiệp với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao, cùng tháo gỡ khó khăn để phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị công tác chỉ đạo phải bảo đảm đồng bộ, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, kịp thời và hiệu quả. UBND tỉnh Lâm Đồng phải rà soát, phân công, bổ sung nhiệm vụ cụ thể; toàn bộ kết quả triển khai phải bám sát tiến độ theo sơ đồ gang của từng dự án. Địa phương có khó khăn thì tỉnh trực tiếp vào cuộc xử lý, không để ách tắc, chậm trễ.

Xác định đây là các dự án trọng điểm, tạo dư địa và cơ hội phát triển cho tỉnh, do đó cả hệ thống chính trị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai với quyết tâm cao nhất; xác định rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân, từng phần việc cụ thể.

Đối với Tập đoàn Sun Group, đề nghị Tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh; chuẩn bị kỹ hồ sơ, tài liệu, phương án đầu tư đối với từng dự án; bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh. Những dự án đã có cơ sở triển khai thì cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm tạo ra công trình, sản phẩm cụ thể, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương.

Tập đoàn Sun Group tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, cam kết sẽ đầu tư các dự án theo hướng bền vững, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đưa Phan Thiết thành địa điểm du lịch quy mô lớn, đồng bộ có sân bay, dịch vụ nghỉ dưỡng, đô thị dịch vụ...; Tập đoàn sẽ có kế hoạch giải ngân cụ thể, huy động nhà thầu xây dựng để đạt tiến độ đã cam kết.

Tỉnh Lâm Đồng thực hiện ký kết Hợp đồng đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng với Tập đoàn Sun Group (Ảnh: CTTĐT tỉnh Lâm Đồng)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung triển khai quyết liệt các dự án trọng điểm của Tập đoàn Sun Group trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ hội rất lớn để tỉnh Lâm Đồng thể hiện rõ cam kết, trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước, trước cộng đồng doanh nghiệp về quyết tâm của tỉnh trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, xác định các địa phương có dự án lớn để tăng cường hỗ trợ theo hướng “cầm tay chỉ việc”; tập trung hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo triển khai quyết liệt, bảo đảm hoàn thành dứt điểm công tác quy hoạch cấp xã trong thời gian sớm nhất.

Tỉnh Lâm Đồng cam kết đồng hành chặt chẽ, chủ động phối hợp làm việc với các bộ, ngành Trung ương trong quá trình triển khai các dự án. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ trực tiếp nghe Tổ công tác báo cáo tình hình và chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh định kỳ hằng tháng.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lâm Đồng đã ký kết Hợp đồng đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng với Tập đoàn Sun Group. Dự kiến dự án khởi công vào dịp 30/4 tới.