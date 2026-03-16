Lộ diện liên danh đầu tư tại siêu cảng gần 1,8 tỷ USD lớn nhất miền Trung: 'Ông lớn' vận tải top đầu thế giới góp mặt

Ngày 16/3, UBND TP Đà Nẵng có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu. Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan).

Theo quyết định này, tiến độ thực hiện dự án gần 10 năm. Lượng hàng container thông qua Bến container Liên Chiểu sau 3 năm kể từ khi đưa vào vận hành khai thác (giai đoạn 1) là 4 triệu teu/năm.

Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu là công trình hạ tầng cảng biển quy mô lớn tại khu vực miền Trung, được định hướng trở thành cảng container hiện đại, trung tâm trung chuyển quốc tế, đáp ứng tiêu chuẩn cảng xanh. Dự án phù hợp với Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án có diện tích khoảng 172,6 ha, không bao gồm khu nước kết nối, luồng tàu và vũng quay tàu dùng chung trong khu bến Liên Chiểu.

Công suất thiết kế tổng thể của Dự án đạt khoảng 5,7 triệu TEUs/năm, tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa/năm. Trong đó, công suất khai thác đến năm 2030 dự kiến đạt 14,25–36,3 triệu tấn/năm.

Theo quy hoạch, khu bến Liên Chiểu sẽ xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 TEUs. Các bến được định hướng áp dụng công nghệ bốc xếp hiện đại, mức tự động hóa cao nhằm nâng cao năng suất khai thác và rút ngắn thời gian giải phóng tàu.

Dự án cũng bố trí bến sà lan tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn, phục vụ gom, chia hàng giữa khu bến container với các cảng biển và tuyến vận tải thủy nội địa, góp phần giảm áp lực cho hệ thống đường bộ và chi phí logistics.

Khu hậu phương cảng được đầu tư hệ thống kho bãi container, bãi kiểm hóa, bãi đóng rút hàng cùng các công trình phụ trợ như trung tâm điều hành, khu dịch vụ, xưởng sửa chữa và hạ tầng kỹ thuật.

Đồng thời, Dự án đầu tư khu bãi hàng hóa phục vụ vận tải đường sắt, kết nối trực tiếp khu bến Liên Chiểu với mạng đường sắt quốc gia thông qua tuyến đường sắt đến ga Kim Liên dài khoảng 1,5 km.

Dự án dự kiến triển khai qua 3 giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2036, từng bước đầu tư các bến cảng và hệ thống hậu phương đồng bộ. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 45.268 tỷ đồng (tương đương 1,757 tỷ USD), trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 9.053,6 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các tổ chức tín dụng.

Cơ hội thành công tại siêu cảng Liên Chiểu

Theo các chuyên gia, sự hiện diện của các đơn vị khai thác cảng và vận tải biển lớn, trong đó có APM Terminals, là bảo chứng thành công cho Dự án.

APM Terminals là một trong những nhà khai thác cảng container lớn nhất thế giới, thuộc Tập đoàn AP Moller-Maersk. Đơn vị này đang quản lý các bến container và cung cấp các dịch vụ nội địa và hàng hóa tích hợp, vận hành hơn 70 cơ sở cảng và nhà ga tại 38 quốc gia ở 5 châu lục.

Cùng với hãng vận tải biển nổi tiếng trong hệ thống là Maersk, APM Terminals sở hữu năng lực chuyên môn và hiểu biết thị trường vận tải biển sâu rộng, giúp xác định được các thách thức chính để từ đó đề ra giải pháp mang tính khả thi cao thông qua các đề xuất hợp lý.

Trong khi đó, Hateco là một tập đoàn đa ngành lớn của Việt Nam, thành lập năm 2004, là doanh nghiệp đi tiên phong trong các dự án hạ tầng lớn như Dự án xây dựng bến 5, 6 thuộc cảng biển Lạch Huyện, Hải Phòng; Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Quảng Ninh; Khu cảng cạn ICD Long Biên, Hà Nội.

Theo đề xuất dự án của liên danh nhà đầu tư, APM Terminals và Hateco đang triển khai mối quan hệ đối tác chiến lược tại Cảng quốc tế Hateco Hải Phòng, phát triển nơi đây thành cảng container lớn nhất, hiện đại nhất và bền vững nhất tại khu vực miền Bắc Việt Nam.