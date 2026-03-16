Người Việt Nam ngày càng chuộng du lịch du thuyền

Sự gia tăng nhanh của tầng lớp giàu có và trung lưu tại Việt Nam cũng đang góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm du lịch cao cấp. Theo báo cáo của Knight Frank, Việt Nam hiện có khoảng 5.459 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD, số người siêu giàu (tài sản trên 30 triệu USD) đạt 752 người trong năm 2023 và được dự báo tăng lên gần 978 người vào năm 2028, tương đương mức tăng khoảng 30% trong vòng 5 năm.

Ở quy mô rộng hơn, các nghiên cứu về tài sản toàn cầu cho thấy số lượng triệu phú USD tại Việt Nam đã tăng gần gấp đôi trong một thập kỷ, đạt khoảng 19.400 người vào năm 2023, mức tăng 98% so với năm 2013 - thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Sự gia tăng nhanh của nhóm khách hàng có tài sản cao kéo theo xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho các trải nghiệm cao cấp như nghỉ dưỡng, ẩm thực và du lịch du thuyền, vốn được xem là một trong những hình thức du lịch xa xỉ đang phát triển tại châu Á.

Dữ liệu nội bộ từ Traveloka cũng cho thấy sự quan tâm đến loại hình du lịch bằng du thuyền đang có xu hướng tăng trong nhóm người dùng Việt Nam. Điều này phản ánh sự đa dạng hóa nhu cầu du lịch, khi du khách không chỉ tìm kiếm các điểm đến mới mà còn quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp giải trí.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Disney Adventure - tàu du lịch thuộc hệ thống Disney Cruise Line - được kỳ vọng sẽ mở rộng thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách trong khu vực.

Ngày 10/3/2026, tàu Disney Adventure đã thực hiện chuyến hải trình đầu tiên (maiden voyage) khởi hành từ Singapore, chính thức đưa sản phẩm du thuyền Disney vào thị trường Đông Nam Á. Con tàu được thiết kế hướng tới nhiều nhóm khách, đặc biệt là gia đình, với các hoạt động giải trí, biểu diễn và dịch vụ theo chủ đề Disney.

"Du lịch gia đình tiếp tục là một trong những phân khúc quan trọng thúc đẩy nhu cầu du lịch. Traveloka mong muốn mang đến cho các gia đình Việt Nam cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với những trải nghiệm du thuyền cao cấp, kết hợp giữa giải trí, tiện nghi và những khoảnh khắc ý nghĩa," bà Baidi Li, Phó Chủ tịch Thương mại Traveloka , chia sẻ. "Với lịch trình khởi hành linh hoạt cùng các quà tặng như ưu đãi hoàn tiền thông qua hệ thống Điểm Traveloka, chúng tôi kỳ vọng sẽ giúp nhiều gia đình thuận tiện hơn trong việc hiện thực hóa hành trình du thuyền diệu kỳ."

Theo giới thiệu từ hãng tàu, Disney Adventure được thiết kế với nhiều khu giải trí theo chủ đề, chương trình biểu diễn trực tiếp phong cách Broadway, cùng các hoạt động tương tác với nhân vật Disney. Tàu cũng bố trí các khu vực vui chơi riêng cho trẻ em, nhà hàng và dịch vụ giải trí phục vụ nhiều nhóm tuổi khác nhau.

Các chuyến hải trình của Disney Adventure hiện được mở bán cho giai đoạn từ tháng 3/2026 đến tháng 8/2027, với các hành trình ngắn từ ba đến bốn đêm khởi hành từ Singapore. Theo Traveloka, du khách đặt dịch vụ qua nền tảng này có thể nhận ưu đãi hoàn điểm (cashback points) với giá trị tối đa khoảng 25 triệu đồng, tùy thời điểm và điều kiện đặt chỗ.

Trong bối cảnh du lịch khu vực phục hồi mạnh sau đại dịch, Singapore tiếp tục là một trong những điểm đến quốc tế phổ biến với du khách Việt Nam nhờ kết nối hàng không thuận lợi và hệ sinh thái du lịch thân thiện với gia đình. Theo số liệu du lịch, trong năm 2024, Việt Nam nằm trong nhóm 15 thị trường nguồn khách lớn nhất của Singapore, với hơn 393.000 lượt khách.

Với việc Disney Adventure vận hành tại Đông Nam Á, mô hình “fly-cruise” - kết hợp bay tới điểm khởi hành và tham gia hành trình du thuyền - được kỳ vọng sẽ thu hút thêm du khách trong khu vực. Theo các đơn vị lữ hành, loại hình du lịch này cho phép du khách vừa khám phá các đô thị du lịch như Singapore, vừa trải nghiệm hành trình nghỉ dưỡng trên biển trong cùng một chuyến đi.