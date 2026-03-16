Thông tin mới nhất về 'siêu dự án' điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Nhiệm vụ này trước đó đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 21/TB-VPCP ngày 11/1/2026.

Bộ Tài chính được yêu cầu khẩn trương đề xuất để Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định. Đồng thời, Bộ cần tổ chức thẩm định, hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào tháng 4/2026.

Phối cảnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận năm 2016. (Nguồn: VGP)

Trước đó, ngày 12/2, chủ trì phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia là yêu cầu cấp thiết và là nền tảng, tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế, gắn với yêu cầu về chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch, thân thiện môi trường. Do đó, đòi hỏi phải tập trung, đẩy mạnh phát triển các nguồn điện, trong đó có điện hạt nhân.

Theo Thủ tướng, dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân là dự án trọng điểm quốc gia, mang tầm chiến lược với tầm nhìn trăm năm. Vì vậy, các công việc, nhiệm vụ cần được triển khai khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Những nội dung vượt thẩm quyền hoặc phát sinh vướng mắc phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan trong vòng 2 ngày khẩn trương hoàn thiện báo cáo của Đảng ủy Chính phủ trình cấp có thẩm quyền về kết quả đàm phán Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với phía Nga và tình hình triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân.

Tỉnh Khánh Hòa được giao phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương triển khai ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho người dân. Việc thực hiện phải đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, với nguyên tắc nơi ở mới có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đồng thời, tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai, tránh để xảy ra tham nhũng, tiêu cực và lãng phí.