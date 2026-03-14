Gia đình nào lắp camera trong nhà cần đặc biệt lưu ý vấn đề sau

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, cùng với sự phát triển của công nghệ, camera an ninh ngày càng được nhiều gia đình lắp đặt để theo dõi con nhỏ, người già hoặc giám sát tài sản khi vắng nhà, giúp người dân thuận tiện quan sát các hoạt động trong gia đình.

Tuy nhiên, việc lắp camera tại những khu vực riêng tư như phòng ngủ hoặc không gian sinh hoạt cá nhân có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu hệ thống bị xâm nhập, các hình ảnh riêng tư của gia đình có thể bị thu thập và phát tán trái phép.

Cơ quan này cho hay hiện nay gần như chưa có tiêu chuẩn bảo mật chung cho nhiều thiết bị an ninh thông minh, trong đó có camera. Nếu không được thiết lập các biện pháp bảo mật phù hợp, hệ thống camera rất dễ trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, tấn công từ xa là thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng sử dụng để xâm nhập hệ thống camera. Thông qua các phần mềm rà quét và công cụ gián điệp, chúng có thể khai thác lỗ hổng bảo mật, chiếm quyền quản trị và truy cập dữ liệu, thậm chí ghi lại hình ảnh, âm thanh từ thiết bị.

Sau khi thu thập được dữ liệu, các đối tượng có thể rao bán video, hình ảnh hoặc bản ghi âm trên mạng nhằm trục lợi. Những dữ liệu này thường được chia sẻ trong các hội nhóm kín, người muốn tham gia phải được giới thiệu và trả phí mới có thể truy cập. Một số đối tượng còn quảng cáo rằng chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng là có thể sở hữu tài khoản truy cập “trọn đời”.

Các “VIP ROOM” để xem camera bị hack được các đối tượng mời chào trên mạng. ﻿(Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Để hạn chế nguy cơ bị tấn công, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần chú ý thiết lập mật khẩu mạnh và thay đổi định kỳ. Đặc biệt, đối với các hệ thống camera được lắp đặt bởi bên thứ ba, người dân nên thay đổi ngay tên đăng nhập và mật khẩu sau khi hệ thống được cài đặt xong. Theo cơ quan công an, nếu vẫn giữ nguyên mật khẩu mặc định do đơn vị lắp đặt cung cấp, hệ thống sẽ rất dễ bị tấn công vì những mật khẩu này thường khá đơn giản và có thể được sử dụng chung cho nhiều khách hàng.

Bên cạnh đó, camera an ninh cần được cập nhật firmware (phần mềm cơ bản) và các bản vá bảo mật thường xuyên. Khi phần mềm lỗi thời, các lỗ hổng bảo mật có thể xuất hiện và bị hacker khai thác.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng khuyến nghị người dân tăng cường bảo mật cho mạng Internet gia đình, chẳng hạn như thiết lập tường lửa để phát hiện và ngăn chặn các truy cập bất thường. Đồng thời, việc cài đặt phần mềm diệt virus cho máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác có kết nối với camera cũng góp phần nâng cao mức độ an toàn cho toàn bộ hệ thống giám sát.

Ngoài ra, người dân không nên lắp camera trong phòng ngủ hoặc các khu vực riêng tư nếu không thực sự cần thiết, bởi điều này có thể làm tăng nguy cơ bị xâm phạm đời sống cá nhân. Trong trường hợp phòng ngủ có két sắt hoặc tài sản giá trị, camera có thể được bố trí hướng vào két hoặc lắp tại khu vực hành lang dẫn vào phòng. Nếu buộc phải lắp camera trong phòng ngủ, khi cần không gian riêng tư, người dân nên ngắt nguồn điện hoặc che kín ống kính camera.

Việc lựa chọn đơn vị lắp đặt uy tín cũng là yếu tố quan trọng. Người dân nên tìm hiểu kỹ các công ty cung cấp dịch vụ, ưu tiên những đơn vị có địa chỉ rõ ràng và quy trình làm việc minh bạch, tránh sử dụng các loại camera trôi nổi, không rõ nguồn gốc vì có thể tiềm ẩn nguy cơ bị cài cắm phần mềm gián điệp.

Công nghệ mang lại nhiều tiện ích trong việc bảo vệ an ninh gia đình. Tuy nhiên, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh rằng nếu không chú trọng đến yếu tố bảo mật, các thiết bị thông minh hoàn toàn có thể trở thành “cánh cửa” để tội phạm mạng xâm nhập vào đời sống riêng tư.

Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn thiết bị chất lượng, người dân cần nâng cao nhận thức về an ninh mạng và chủ động thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết nhằm bảo vệ dữ liệu cũng như quyền riêng tư của bản thân và gia đình.

(Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ngãi) ﻿