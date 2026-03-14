Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

14-03-2026 - 08:41 AM | Kinh tế số

Công an làm việc với người quản lý gần 700 nhóm Facebook đặt tên theo xã, phường

Công an đã làm việc với người tạo lập, quản lý gần 700 trang, hội Facebook lấy tên địa phương của nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Ngày 13-3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh này đã xác minh trường hợp một người lập, quản lý gần 700 nhóm Facebook đặt tên theo các xã, phường ở Thái Nguyên và nhiều tỉnh, thành khác.

Các nhóm địa phương này còn dùng hình ảnh lá cờ đỏ búa liềm có thêm ngôi sao màu vàng không phải cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và gắn thêm dòng chữ "nhóm chính thức".

- Ảnh 1.

Công an làm việc với N.S.T.. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện nhiều nhóm Facebook đặt tên theo các xã, phường thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Trên ảnh bìa đại diện của các nhóm này sử dụng các hình ảnh biểu trưng của Đảng và Nhà nước không đúng quy định, như cờ đỏ in hình "búa liềm bên trên có ngôi sao màu vàng" không phải là cờ Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam và kèm dòng chữ "NHÓM CHÍNH THỨC".

Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng xác định được người lập, điều hành các nhóm trên là N.S.T. (SN 1997), ở xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ).

Tại cơ quan công an, N.S.T. đã thừa nhận là người tạo lập, quản lý 92 nhóm Facebook đặt tên nhóm theo 92 địa danh xã, phường thuộc tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, người này còn tạo lập và quản lý gần 700 hội, nhóm mang tên xã, phường của một số tỉnh, thành khác như: TPHCM, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh, Ninh Bình, Tây Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Phú Thọ, Cao Bằng...

Theo cơ quan công an, việc cá nhân lập, điều hành nhiều trang, nhóm lấy tên các địa phương tiềm ẩn nhiều nguy cơ như đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng. Đây cũng là hành vi xâm phạm uy tín của chính quyền địa phương...

Ngoài ra, người này còn liên quan đến các hành vi bị cấm về cung cấp, chia sẻ thông tin, sử dụng thông tin, cơ sở dữ liệu của các tổ chức khác không được phép và nhiều quy định khác của Luật An ninh mạng. Quá trình làm việc, N.S.T. đã nhận thức được hành vi của mình, tự giác xóa bỏ các nhóm Facebook trên và cam kết không tái phạm.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quá thông minh, Claude AI tự nhận ra mình đang bị kiểm tra: Tự viết code phá mã hóa bảo mật để hack đáp án, gian lận bài test

Cách tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới: "Cào vé số hộ" nở rộ trên livestream, nhiều người mất tiền oan

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên