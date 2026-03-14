Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới: “Cào vé số hộ” nở rộ trên livestream, nhiều người mất tiền oan

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều buổi livestream quảng cáo dịch vụ “cào vé số hộ”, thu hút hàng nghìn lượt xem cùng lúc. Trong các video này, người bán liên tục cào vé trước camera, đọc tên người mua và thông báo trúng thưởng ngay trên sóng, tạo cảm giác tỷ lệ thắng rất cao. Không khí sôi động trong phần bình luận với hàng loạt người đăng ký mua vé khiến nhiều người tin rằng đây là cách thử vận may dễ dàng.

Phiên livestream lừa đảo. Nguồn: Công an Lạng Sơn

Theo báo Công an tỉnh Lạng Sơn, nhiều livestream dạng này có dấu hiệu được dàn dựng nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia. Các đối tượng thường chuẩn bị sẵn bối cảnh với nhiều chồng vé số, kèm theo danh sách ghi tên người đã chuyển khoản hoặc đã trúng thưởng. Những thông tin này được dùng để tạo hiệu ứng đông người, khiến người xem lầm tưởng hoạt động mua bán đang diễn ra thật và có nhiều người thắng tiền.

Đáng chú ý, người bán thường đưa ra các gói mua vé với mức giá vài trăm nghìn đồng nhưng quảng cáo được cào rất nhiều vé, thậm chí cam kết “dễ trúng”, “vía đỏ”, hoặc “cào hộ may hơn tự cào”. Số tiền không quá lớn khiến nhiều người sẵn sàng tham gia thử vận may. Tuy nhiên, khi số lượng người chuyển khoản tăng lên, tổng số tiền mà các đối tượng thu được trong mỗi buổi livestream có thể rất lớn.

Trong quá trình phát trực tiếp, người cào vé thường thao tác nhanh, quay ở góc máy khó quan sát, khiến người xem không thể kiểm chứng kết quả. Một số trường hợp, các tấm vé trúng thưởng đã được chuẩn bị sẵn từ trước để tạo cảm giác người chơi liên tục có lãi. Khi khách thật mua vé, đối tượng có thể cào những tấm không trúng hoặc thay đổi góc quay để che kết quả.

Cơ quan chức năng cho biết đã ghi nhận trường hợp người tham gia được thông báo trúng giải lớn nhưng sau đó bị yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do đóng thuế, phí nhận thưởng hoặc phí vận chuyển. Sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức ngắt liên lạc hoặc khóa tài khoản, khiến người bị hại không thể liên hệ lại.

Ngoài thiệt hại về tài chính, người tham gia còn có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân. Khi chuyển khoản hoặc để lại số điện thoại để đăng ký mua vé, dữ liệu có thể bị thu thập và tiếp tục bị lợi dụng trong các hình thức lừa đảo khác như giả danh nhân viên ngân hàng, thông báo trúng thưởng hoặc mời vay tiền qua mạng.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần hiểu rõ rằng việc mua vé số qua livestream không được pháp luật bảo vệ. Theo quy định hiện hành, chỉ các loại hình xổ số do Nhà nước phát hành như xổ số kiến thiết hoặc xổ số điện toán mới có giá trị hợp pháp. Những loại vé không rõ nguồn gốc, đặc biệt là vé xuất hiện trong các buổi livestream hoặc in chữ nước ngoài, sẽ không được đảm bảo quyền lợi nếu xảy ra tranh chấp.

Người dân cần cảnh giác với các lời quảng cáo như “combo vé giá rẻ”, “cào hộ trúng cao”, “ưu đãi chỉ có trên livestream”, bởi vé số hợp pháp luôn có giá niêm yết cố định. Đồng thời, việc video có gắn nhãn quảng cáo hoặc được tài trợ trên mạng xã hội cũng không đồng nghĩa với việc nội dung đáng tin cậy. Khi phát hiện các livestream có dấu hiệu lừa đảo, người dùng nên chủ động báo cáo vi phạm hoặc thông tin cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.