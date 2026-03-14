Cán bộ công an bất ngờ nhận được số tài khoản lạ chuyển tới nửa tỉ đồng

14-03-2026 - 14:30 PM | Kinh tế số

Bất ngờ nhận được số tiền lớn tới nửa tỉ đồng của người lại chuyển vào tài khoản, một cán bộ thuộc lực lượng PCCC Công an Thanh Hóa đã tìm người trả lại

Ngày 14-3, tin từ Công xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp trả lại số tiền 500 triệu đồng (nửa tỉ đồng) cho người dân trên địa bàn chuyển nhầm vào tài khoản một cán bộ cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa.

Một cảnh sát bất ngờ được số tài khoản lạ chuyên tới nửa tỉ đồng - Ảnh 1.

Anh Triệu Minh Tuấn, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa (giữa) trả lại người chuyển nhầm

Trước đó, trưa ngày 10-3, anh Triệu Minh Tuấn, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa, bất ngờ nhận được số tiền 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân.

Nhận thấy đây là số tiền lớn do người khác chuyển nhầm, anh Tuấn đã kịp thời báo cáo chỉ huy, lãnh đạo đơn vị; đồng thời phối hợp với lực lượng Công an và ngân hàng xác minh thông tin người chuyển tiền để trả lại.

Qua xác minh, số tiền trên thuộc về anh Đỗ Viết T. (SN 1984, ngụ xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi xác minh đúng chủ nhân của số tiền chuyển khoản nhầm, chiều 13-3, dưới sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, anh Triệu Minh Tuấn đã trực tiếp bàn giao đầy đủ số tiền cho anh Đỗ Viết T..

Nhận lại số tiền, anh Đỗ Viết T. đã bày tỏ sự xúc động và lòng cảm kích sâu sắc trước hành động trung thực, đầy trách nhiệm của anh Triệu Minh Tuấn, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

Quá thông minh, Claude AI tự nhận ra mình đang bị kiểm tra: Tự viết code phá mã hóa bảo mật để hack đáp án, gian lận bài test

