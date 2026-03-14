CSGT có thông báo quan trọng về việc thi giấy phép lái xe từ 16/3: 14 triệu người dân chú ý!

14-03-2026 - 14:10 PM | Kinh tế số

CSGT một thành phố vừa có thông báo quan trọng liên quan đến việc thi giấy phép lái xe của người dân trên địa bàn.

Kể từ ngày 16/3/2025, TP.HCM - thành phố 14 triệu dân sẽ trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước áp dụng phương thức thanh toán không tiền mặt cho toàn bộ các kỳ sát hạch lái xe do lực lượng CSGT tổ chức.

Bước ngoặt trong chuyển đổi số ngành giao thông

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, việc triển khai quét mã QR động để thu phí và lệ phí sát hạch, cấp bằng lái xe là nỗ lực nhằm hiện đại hóa thủ tục hành chính. Thay vì sử dụng tiền mặt như trước đây, học viên sẽ thực hiện giao dịch hoàn toàn trên không gian số.

Sự thay đổi này mang lại 4 lợi ích cốt lõi cho người dân:

Giao dịch "mọi lúc mọi nơi": Thí sinh không còn phải xếp hàng chờ đợi trực tiếp. Chỉ cần một chiếc điện thoại có ứng dụng ngân hàng, việc thanh toán có thể hoàn tất tại nhà hoặc bất cứ đâu.

Dữ liệu tích hợp sẵn: Khi quét mã QR động, các thông tin cá nhân như họ tên, số CCCD và số tiền cần đóng đã được hệ thống tự động điền chính xác. Người dân chỉ cần kiểm tra lại và xác nhận.

Hoàn phí tự động: Đây là điểm mới đầy tiện lợi. Nếu thí sinh không đạt kỳ sát hạch, khoản lệ phí cấp bằng (115.000 đồng) sẽ được hệ thống tự động chuyển ngược lại tài khoản ngân hàng ban đầu mà không cần làm thủ tục trực tiếp.

Số hóa giấy phép lái xe nhanh chóng: Kết quả thi đạt sẽ được đồng bộ ngay lên ứng dụng VNeIDVNeTraffic, cho phép tài xế sử dụng bằng lái điện tử sớm nhất có thể.

Quy trình và những lưu ý quan trọng về thời hạn

Để đảm bảo quyền lợi tham gia thi, học viên cần nắm vững quy trình:

Thông tin thêm: Việc áp dụng thu phí qua QR động không chỉ nâng cao tính minh bạch, chống tiêu cực mà còn giúp tối ưu hóa công tác quản lý dữ liệu giữa lực lượng CSGT và các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn Thành phố.

Giáo viên dạy thêm trong trường được trả 700.000 đồng/buổi, tính thuế thu nhập cá nhân ra sao? Cơ quan Thuế giải đáp


Theo Thái Hà

Đời sống pháp luật

Quá thông minh, Claude AI tự nhận ra mình đang bị kiểm tra: Tự viết code phá mã hóa bảo mật để hack đáp án, gian lận bài test

Quá thông minh, Claude AI tự nhận ra mình đang bị kiểm tra: Tự viết code phá mã hóa bảo mật để hack đáp án, gian lận bài test Nổi bật

Cách tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Cách tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID Nổi bật

Công an TP.HCM tìm bị hại trong vụ chiếm đoạt tài sản chuyển tiền vào ngân hàng

Công an TP.HCM tìm bị hại trong vụ chiếm đoạt tài sản chuyển tiền vào ngân hàng

13:34 , 14/03/2026
FPT hiến kế phát triển metro tại Việt Nam

FPT hiến kế phát triển metro tại Việt Nam

13:14 , 14/03/2026
Vì sao Cơ quan Thuế phát hiện được hộ kinh doanh che giấu doanh thu bằng tài khoản khác?

Vì sao Cơ quan Thuế phát hiện được hộ kinh doanh che giấu doanh thu bằng tài khoản khác?

12:47 , 14/03/2026
Được đầu tư cả trăm tỷ USD, AI Meta vẫn gây thất vọng, Mark Zuckerberg dự tính thuê Gemini AI của Google để dùng tạm

Được đầu tư cả trăm tỷ USD, AI Meta vẫn gây thất vọng, Mark Zuckerberg dự tính thuê Gemini AI của Google để dùng tạm

11:42 , 14/03/2026

