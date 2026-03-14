Hạ tầng AI cũ đã chạm ngưỡng, AMD, NVIDIA, Microsoft và OpenAI lập liên minh tạo bước ngoặt mới về công nghệ hạ tầng

Khi các model ngôn ngữ lớn tiến tới ngưỡng siêu trí tuệ, công nghệ kết nối truyền thống dựa trên đồng đang chạm tới giới hạn vật lý về khả năng truyền tải, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kiến trúc mở rộng cụm AI hiện đại.

Để giải quyết nút thắt này, sáu gã khổng lồ công nghệ gồm AMD, Broadcom, Meta, Microsoft, NVIDIA và OpenAI vừa công bố thành lập liên minh Optical Compute Interconnect Multi-Source Agreement, hay OCI MSA, đánh dấu bước ngoặt then chốt hướng tới một hệ sinh thái mở do các hyperscaler dẫn dắt nhằm phát triển chuỗi cung ứng đa nhà cung cấp cho kết nối quang học mở rộng.

Thông số kỹ thuật OCI, hiện đã được công bố công khai tại www.oci-msa.org, được thiết kế tối ưu về công suất, độ trễ và chi phí. Công nghệ này kết hợp điều chế non-return to zero và công nghệ quang học ghép kênh phân chia bước sóng, đồng thời thay đổi mô hình kết nối từ tập trung vào module sang tập trung vào silicon.

Bằng cách cho phép tích hợp sâu hơn giữa quang học với silicon tính toán và mạng, OCI mở khóa những bước tiến đáng kể về mật độ băng thông và khả năng mở rộng hệ thống, trong khi vẫn đáp ứng các mục tiêu công suất khắt khe của kết nối đồng truyền thống.

Thông qua việc thiết lập một giao thức giao diện quang học có khả năng tương tác, OCI MSA tạo ra một hệ sinh thái "plug-and-play" thực sự. Thông số kỹ thuật mở và có khả năng tương tác này cho phép các hyperscaler tách rời bất kỳ bộ xử lý XPU hàng đầu nào và các switch mở rộng hàng đầu thông qua một lớp vật lý quang học chung, đảm bảo rằng khả năng tính toán tốt nhất sẽ kết hợp với công nghệ quang học tiên tiến nhất.

Lộ trình chuẩn hóa này giảm đáng kể rủi ro tích hợp, rút ngắn chu kỳ phát triển và cung cấp cho toàn bộ chuỗi cung ứng rack AI một con đường rõ ràng, giảm thiểu rủi ro cho các triển khai kết nối quang học đa thế hệ và đa nhà cung cấp.

OCI MSA cung cấp lộ trình thông số kỹ thuật mở có khả năng mở rộng cho toàn bộ chuỗi cung ứng rack AI. Phiên bản OCI GEN1 triển khai công nghệ 4 bước sóng nhân 50Gbps NRZ, đạt tốc độ 200Gbps mỗi hướng, trong khi OCI GEN2 sử dụng công nghệ hai chiều đạt 400Gbps mỗi hướng, tương đương 800Gbps mỗi sợi quang.

Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu khi lộ trình dài hạn hướng tới việc mở rộng số lượng bước sóng và tốc độ dữ liệu để đạt 3,2Tbps mỗi sợi và thậm chí cao hơn, cho phép các miền mở rộng được thực hiện với cả số lượng GPU cao hơn và băng thông trên mỗi GPU cao hơn.

Các lãnh đạo cấp cao của sáu công ty sáng lập đều nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của liên minh này. Brian Amick, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Công nghệ và Kỹ thuật tại AMD, khẳng định nhu cầu ngày càng tăng đối với kết nối quang học mở rộng để hỗ trợ các hệ thống AI lớn trong thập kỷ này là rất rõ ràng.

Gilad Shainer, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Mạng tại NVIDIA, tuyên bố OCI MSA có thể mang lại quy mô và hiệu suất cần thiết cho kỷ nguyên siêu trí tuệ tiếp theo bằng cách trang bị khả năng tính toán tốt nhất với quang học tiên tiến nhất.

Đặc biệt, Richard Ho, Trưởng bộ phận Phần cứng tại OpenAI, nhấn mạnh rằng sự cải thiện liên tục của trí tuệ nhân tạo phụ thuộc vào việc mở rộng các siêu máy tính AI với nhiều petaflops hơn, băng thông bộ nhớ cao hơn và quan trọng là băng thông mạng lớn hơn trên các miền rộng lớn hơn đòi hỏi phạm vi truyền xa hơn.

Ông khẳng định OCI MSA sẽ đóng vai trò then chốt cho phép ngành công nghiệp xây dựng các hệ thống AI giúp đạt tới AGI, trí tuệ nhân tạo tổng quát. Việc sáu công ty hàng đầu thế giới cùng thống nhất một tiêu chuẩn mở thay vì cạnh tranh với các giải pháp độc quyền cho thấy họ đều nhận thức rằng thách thức về hạ tầng AI hiện tại đã vượt quá khả năng giải quyết của bất kỳ một công ty đơn lẻ nào.